WSJ рассказала о человеке, который спас Киев 5 19.01.2023, 11:26

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Денис Киреев

Украинский финансист передал разведке план нападения Путина на столицу.

Украинская разведка получила информацию о начале полномасштабного вторжения 23 февраля.

Как сообщает The Wall Street Journal, эту информацию передал банкир Денис Киреев.

Он погиб во время задержания СБУ в марте. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны сообщило, что Киреев сотрудничал с разведкой и погиб во время выполнения специального задания.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что работать на разведку Киреев начал весной 2021 года.

«У него был необходимый круг знакомств. Через него осуществлялись денежные операции. У него был контакт со всеми, в том числе и с очень влиятельными людьми», — рассказал Буданов.

Глава украинской разведки рассказал, что 23 февраля Киреев передал данные ГУР о том, что утром кремлевский диктатор Владимир Путин отдаст приказ о наступлении. Украинский банкир подчеркнул, что одной из целей оккупантов будет аэропорт в Гостомеле для дальнейшего захвата Киева.

«Если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят», — сообщил Буданов.

Затем Киреев вошел в состав переговорной группы. Перед вторым туром переговоров 3 марта Киреев был задержан сотрудниками СБУ и через полтора часа сотрудники военной полиции были вызваны к месту обнаружения тела Дениса Киреева. Киреев похоронен с военными почестями на Байковом кладбище в Киеве.

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