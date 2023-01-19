Белорусские водители массово выбрасывают «дазволы» 19.01.2023, 14:57

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Выяснили причину.

Разрешения на допуск к участию в дорожном движении, так называемые «дазволы», планируют сделать электронными. Водители решили поддержать эту инициативу необычным образом, пишет «Онлайнер».

На 2023 год в «Белтехосмотре» наметили переход с традиционных бумажных версий разрешений на цифровой вариант. Вместе с этим изменением, как ожидается, отпадет необходимость печати бланков (в том числе диагностической карты). Чтобы выразить свое отношение к такому нововведению, автолюбители стали выбрасывать традиционные бумажные варианты в мусорные корзины.

Предстоящие перемены нашли свое отражение в новой редакции ПДД. Так, подпункт 12.1.5 главы 3 Правил дорожного движения, предписывавший водителям иметь при себе и передавать сотрудникам ГАИ «дазвол», теперь исключен.

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