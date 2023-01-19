Как правильно пить растворимый кофе, чтобы стать более энергичным 19.01.2023, 18:19

Но при этом оставаться здоровым.

В некоторых странах на долю растворимого кофе приходится больше половины всего объема потребления. И это неудивительно — такой кофе готовится быстро и просто, а стоит не слишком дорого, пишет techinsider.

Но насколько растворимый кофе — «настоящий»? Хорошо ли он бодрит? Вреден ли для здоровья? Расскажем все, что важно знать о растворимом кофе!

Как производят растворимый кофе?

Растворимый кофе создают примерно по той же технологии, что и бульонные кубики — заваривают молотые зерна для супер-концентрированного напитка, после чего удаляют из него всю влагу.

Обезвоженный кофейный экстракт превращается в порошок или небольшие хлопья растворимого кофе.

Есть два основных способа обезвоживания экстракта:

Распылительная сушка. Экстракт распыляется в горячем воздухе мелкими капельками, которые очень быстро превращаются в сухой порошок.

Сублимационная сушка. Экстракт кофе замораживают и нарезают на мелкие кусочки, которые сушат в вакууме при низкой температуре.

Оба метода сохраняют качество, аромат и вкус кофе.

Вуаля! Растворимый кофе готов.

Залейте его кипятком и насладитесь утренней дозой кофеина!

В классическом кофе присутствуют антиоксиданты. Они сохраняются в растворимом кофе?.

Да! Диетологи считают, что кофе — самый серьезный источник антиоксидантов из всех продуктов питания в рационе современного Человека Усталого. И растворимый кофе в этом плане ничем не хуже заварного.

Существует исследование, согласно которому растворимый кофе может содержать даже больше антиоксидантов, чем другие напитки, из-за способа его производства.

Кроме того, в одна чашке растворимого кофе всего 7 калорий, а еще — калий, магний и ниацин (витамин В3).

Сколько кофеина в растворимом кофе?

Кофеин — самый распространенный стимулятор в мире, и кофе — главный его источник в рационе человечества. Однако растворимый кофе обычно содержит немного меньше кофеина, чем заварной.

Чашка растворимого кофе (с одной чайной ложкой порошка) может содержать от 30 до 90 миллиграмм кофеина. А чашка обычного кофе — от 70 до 140 миллиграмм.

У всех нас разная чувствительность к кофеину, поэтому растворимый кофе может быть неплохим вариантом для тех, кому стоит сократить потребление стимуляторов по тем или иным причинам.

Есть сорта растворимый кофе без кофеина.

Конечно, немного активного вещества там все-таки останется, но не больше миллиграмма на чашку.

Чем опасен переизбыток кофеина?

Повышение тревожности

Нарушение сна

Беспокойство

Тремор

Учащенное сердцебиение

А растворимый кофе может повредить здоровью?

Только если жевать сухой порошок ложками.

Как в растворимом, так и в обычном кофе присутствует акриламид. Это потенциально вредное химическое вещество, которое образуется при обжаривании кофейных зерен.

Оно также довольно часто встречается в дыму, в пищевых продуктах, предметах домашнего обихода и средствах личной гигиены. Чрезмерное воздействие акриламида может повредить нервную систему и увеличить риск развития рака.

Так значит, кофе пить нельзя?

Можно!

Хотя ученые выяснили, что растворимый кофе может содержать до двух раз больше акриламида, чем свежий обжаренный, количества этого вещества ничтожны.

Даже если суммировать весь объем акриламида, который вы можете получить через еду, напитки или предметы дома, общего количества все равно будет недостаточно, чтобы причинить вред здоровью.

Может ли кофе укрепить здоровье?.

Судя по всему — да. Растворимый кофе содержит те же антиоксиданты и микроэлементы, что и обычный, поэтому он также полезен.

Вот, как растворимый кофе может помочь организму:

Улучшение работы мозга. Кофеин способен ускорить когнитивные процессы.

Ускорение обмена веществ. Кофеин может увеличить метаболизм и помочь нашему тела сжечь больше жира.

Уменьшение риска заболеваний. Кофе может снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Снижение риска диабета. Употребление кофе способно снизить риск развития диабета 2 типа.

Улучшение здоровья печени. Кофе в целом и кофеин в частности может уменьшить риск заболеваний печени, таких как цирроз и рак.

Улучшение психического здоровья. Ученые выяснили, что кофе помогает снизить риск депрессии и самоубийств.

Продление долголетия. Кофе может помочь нам жить дольше!

Важно иметь в виду: многие из этих исследований носили наблюдательный характер, и нужно больше научной работы. Исследования не доказали непосредственное влияние кофе на снижение рисков — только то, что люди, употреблявшие кофе были менее склонны к заболеваниям.

Сколько растворимого кофе можно пить?

Все очень индивидуально, но ученые рекомендуют ограничиться 3-5 чашками в день. Прислушивайтесь к себе и снижайте количество потребляемого кофеина, если заметите признаки его переизбытка, которых мы рассказали выше.

Поможет ли растворимый кофе при головной боли?

Единственно верного ответа нет. Кофе может как облегчить головную боль, так и усугубить ее, причем, у одного и того же человека в разные периоды времени.

Когда кофе облегчает боль:

Если боль вызывается расширением кровеносных сосудов в мозгу, кофеин может помочь. Он вызовет спазм и уменьшает болезненный отек.

Также кофе может смягчить головные боли напряжения, расслабляя спазмированные мышцы в шее или задней части головы.

Но тут все непросто — переизбыток кофеина может усилить перенапряжение мышц!

Когда кофе усиливает боль:

Иногда он это делает без «всякого повода», даже если раньше помогал. Особенно осторожными нужно быть людям с высокой чувствительностью к кофеину, для них усиление боли из-за чашки кофе особенно вероятно. Проблему может также усугубить сладкий кофе с ароматизированными сиропами.

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