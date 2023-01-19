Лукашенко одобрил проект меморандума о признании документов об образовании с Зимбабве 14 19.01.2023, 20:53

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Ранее режим остановил действие соглашения с Польшей о взаимном признании документов о высшем образовании.

Александр Лукашенко одобрил проект меморандума о взаимопонимании между Беларусью и Зимбабве по вопросам взаимного признания документов об образовании в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий Указ №13 подписан 19 января.

На проведение переговоров по проекту меморандума уполномочено Министерство образования Беларуси.

Ему разрешено при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. Ведомство также уполномочено на подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта, сообщает пресс-служба Лукашенко.

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