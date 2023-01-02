Ученые назвали черту характера, которая мешает сбросить вес 4 2.01.2023, 11:37

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Самосознание является важным ключом к похудению.

Ученые выяснили, что всего одна черта характера мешает людям избавиться от лишнего веса. Исследования показали, что пессимисты чаще страдают ожирениям и хуже теряют вес.

Эксперты отмечают, что важным ключом к похудению является самосознание. Люди должны понимать, как работает прием пищи.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие чуть более сотни человек с ожирением. Всем им предоставили комбинированное консультирование, а также предложили диетотерапию и лечебную физкультуру.

Исследователи отметили, что не все участники эксперимента одинаково реагируют на программу, а их результаты похудения зависят и от типа личности. Ученые рассказали:

— Например, участникам исследования, которые были настроены оптимистично вначале полугодичного пути, оказалось сложнее похудеть. В то же время, люди, которые успешно избавлялись от лишних килограммов, наоборот стали более оптимистичны в течение исследования, даже если вначале эксперимента были настроены весьма пессимистично.

Также эксперты говорят, что еще одним ключом к похудению является самосознание. Люди должны понимать, как работает прием пищи, собирать информацию о том, какие изменения произошли и с помощью чего они были достигнуты.

После эксперимента ученые составили несколько правил, которые помогут похудеть:

не подходить к похудению с детским оптимизмом;

повышать самоэффективность;

работать над самоконтролем;

снизить психологическое напряжение.

Исследователи считают, что люди, которые трезво смотрят на факты и рассматривают альтернативы, с гораздо большей вероятностью получат результат, когда пытаются похудеть.

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