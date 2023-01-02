У ВСУ на передовой заметили новое оружие дальнего поражения 2.01.2023, 15:17

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В Сети появились фото.

В последних числах декабря в ходе войны в стане украинской армии произошло знаменательное событие: военные сообщества заметили появление на фронте у ВСУ новых боеприпасов украинского производства. Как пишет dialog.ua, об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщило военное OSINT-сообщество Ukraine Weapons Tracker.

Аналитики заметили новые боеприпасы на фотографиях турецкого информационного агентства «Анадолу», сделанных на передовой. В сообщении отмечено, что ВСУ накрывают российские позиции новыми осколочно-фугасными снарядами 152 калибра.

«Очень заметное событие: на передовую стали поступать новые артиллерийские боеприпасы украинского производства. Здесь мы видим 152-мм осколочно-фугасные снаряды «ОФ-25Т» 2022 года выпуска. Ими можно стрелять из буксируемых гаубиц «Д-20» / «Мста-Б» и САУ «2С3» / «Мста-С»», - отмечено в сообщении.

Индекс снаряда (ОФ-25Т) несколько отличается от классического советского снаряда «ОФ-25», предположительно, из-за иного технологического процесса. Снаряды собираются из нескольких точечных деталей, что в данном случае позволяет их идентифицировать.

Используемое взрывчатое вещество также отличается от советского ОФ-25 — вместо А-IX-2 используется тротил.

По имеющейся информации, «Укроборонпром» также перезаряжает стреляные гильзы новыми зарядами - на некоторых фото, кроме привычной советской маркировки, можно увидеть новые, датированные 2022 годом.

Военные аналитики отмечают, что событие является знаменательным, поскольку теперь Украина дополняет ассортимент поставляемых Западом снарядов боеприпасами советского калибра. Это важно, поскольку в ходе контрнаступления ВСУ захватили большое количество новой российской артиллерии, калибр которой отличается от западных стандартов. Теперь Украина может производить снаряды к ним самостоятельно.

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