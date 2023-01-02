Фридман: Каждая новая «Макеевка» ослабляет Россию 2 2.01.2023, 19:31

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Александр Фридман

И прокладывает путь к победе Украины.

2023-й год начался для России с Макеевки, где ракетным ударом ВСУ были уничтожены, по украинским данным, 400 российских мобилизованных. Еще 300 человек получили ранения, пишет политолог Александр Фридман.

Каждая новая «Макеевка» разлагает российскую армию, ведет к разладу в руководстве РФ и среди исполнителей на местах. Она погружает россиян - аполитичных в большинстве своем и продолжающих жить своей мирной жизнью - в ужасную реальность преступной войны, которую во имя их и под российским триколором ведет Кремль.

Иными словами: каждая новая «Макеевка» ослабляет Россию, а значит прокладывает путь к победе Украины.

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