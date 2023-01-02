Ученые рассказали, какой минерал является самым редким на Земле 1 2.01.2023, 19:42

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Его впервые обнаружили в Мьянме.

Разные минералы можно обнаружить по всей нашей планете. Согласно научному определению, это встречающиеся в природе элементы или химические соединения, которые являются неорганическими, то есть не содержат углерода. Каждый тип минерала имеет особую структуру и уникальный химический состав.

Форма кристаллов минерала, а также другие его физические свойства могут варьироваться. Самым распространенным на Земле минералом считается кварц, но какой минерал можно считать самым редким? Об этом изданию Live Science (перевод - «Фокус») рассказал ученый Джордж Россман из Калифорнийского технологического института.

Итак, самым редким минералом в мире, который был признан таковым в 2015 году Международной минералогической ассоциацией, является киавтуит. На сегодня известен только один кристалл этого минерала, который обнаружили в Мьянме. Это небольшой минерал, весом в 1,6 карата, который представляет собой темно-оранжевый драгоценный камень.

Но об этом минерале ученым до сих известно очень мало, поэтому более распространенным и вторым самым редким минералом в мире считается пейнит. Кстати, именно он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый редкий минерал на Земле.

Пейнит является темно-красным минералом, с включениями розового цвета, который сейчас найти легче, чем раньше. Тем не менее этот минерал все еще считается очень редким, а его химическая структура делает его чем-то вроде научной загадки.

Впервые пейнит обнаружил британский минералог Артур Пейн, который к тому занимался коллекционированием драгоценных камней. Ученые приобрел в начале 50-х годов прошлого века два кристалла в Мьянме и думал, что это были рубины, которыми славится этот регион. Впоследствии оказалось, что новый минерал, который получил название по фамилии Пейна, является очень редким. Только в 1979 году в Мьянме был обнаружен еще один образец пейнита и до 2001 года эти три кристалла были единственными известными образцами пейнита в мире.

Благодаря тщательным исследованиям, Джордж Россман впервые точно определил, из каких элементов состоит пейнит. Россман также обнаружил ошибку в химическом составе, который изначально определили ученые из Британского музея, которым Пейн передал на хранение первые обнаруженные образцы пейнита еще в 50-х годах. Хотя ученые правильно идентифицировали алюминий, бор, кальций и кислород, но элемент цирконий там отсутствовал.

Также, по словам Россмана, он впервые выяснил, что придает пейниту красноватый оттенок. Оказалось, что похожим на рубин пейнит делает небольшое количество ванадия и хрома в его составе.

Почему пейнит такой редкий?

- Этот минерал является очень редким потому, что его можно обнаружить только в Мьянме, но еще за этим стоит и способ его формирования. Пейнит принадлежит к минералам, которые называются боратами, то есть он содержит бор. Но в нем присутствует и цирконий. Как известно, бор плохо соединяется с цирконием. То есть пейнит — единственный минерал в природе, в котором эти два вещества соединены вместе, — говорит Россман.

По словам ученого, причина такого необычного явления до сих пор остается загадкой.

- Насколько мне известно, никто не проводил серьезных исследований того, что нужно для образования пейнита. Я не знаю ни одной попытки синтезировать его в лаборатории, — говорит Россман.

У Россмана есть одно предположение, почему самые редкие в мире минералы, киавтуит и пейнит, были обнаружены именно в Мьянме, как и многие драгоценные камни.

- Когда примерно 180 млн лет назад древний суперконтинент Гондвана начал распадаться на части, то современная Индия поползла на север и столкнулась с тем, что сейчас является Южной Азией. Давление и тепло от столкновения образовали сокровищницу горных пород, многие из которых являются драгоценными камнями. А бор, который имеется в пейните и других боратных минералах, возможно, попал из мелководных морей вокруг новообразованного массива суши, — считает Россман.

По словам Россмана, пейнит, который используют для создания дорогих украшений, действительно трудно найти. Кстати, его стоимость доходит до 60 тысяч долларов за карат. После 2005 года этот минерал стали находить чаще, но все же его количество в мире остается незначительным.

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