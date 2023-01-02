«На сдачу купил Polo» 2.01.2023, 22:05

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Как за год изменилась ситуация с продажами подержанных автомобилей.

Декабрь 2021-го выдался историческим для вторичного рынка авто: спрос и цены вопреки многолетней статистике росли в конце года. Это было связано с дефицитом полупроводников и, соответственно, проблемой производства и поставок новых автомобилей.

В декабре 2022-го наметился ощутимый спад. Как пояснил tochka.by директор салона «Автодом Центральный» Антон Юхнович, желание людей продать машину как можно дороже привело к тому, что цены «улетели в космос». Они стали высокими даже для россиян. Свою лепту также вносят изменения курсов доллара и российского рубля. Потенциальные покупатели взяли паузу.

Что касается белорусов, то на фоне роста доллара многие в последние время отказались от покупок в кредит или лизинг. А это составляет примерно половину продаж. При этом собеседник отмечает: ставки по кредитным программам вернулись к показателям 2018 года. Люди пользовались этим, чтобы купить недорогие автомобили, но к концу года их почти не осталось.

По предварительным оценкам компании, в 2022 году продажи выросли примерно на 5-7%. И, если рынок новых авто просел из-за ухода брендов, то сегмент подержанных сработал с прибылью.

Внутренний рынок, который начал активно «вымываться» в конце 2021-го, за счет дешевого евро пополнился бэушными авто из Европы.

Такого, по оценкам эксперта, не происходило очень давно. И это позитивно сказалось на разнообразии ассортимента.

По мнению руководителя автохауса, приток машин также вырос из-за желания людей на фоне ослабевшего евро быстро продать свою машину и найти что-нибудь более новое в ЕС.

Рынок подержанных авто не заметил серьезного пополнения на фоне релокации и возможного желания быстро избавиться от движимого имущества. Как отметил наш собеседник, количество срочно продаваемых авто сильно не увеличилось. Наоборот, переехавшие в Беларусь россияне усилили запрос на оперативную покупку автомобилей, чтобы передвигаться здесь.

В целом, по словам представителя рынка, покупателей из России стало в два раза больше, чем год назад. Они составили около 20%.

Совокупность факторов привела к повышению стоимости бэушек еще примерно в полтора раза.

Времена изменились настолько, что новое авто даже белорусской сборки, выехавшее из салона два года назад, подорожало. Например, новый «Джили Кулрей» стоил $22 тысячи, а сейчас как двухлетний легко уходил за $25 тысяч.

И обратил внимание, что рынок вернулся к ситуации середины 2000-х, когда люди покупали подержанное авто, ездили два-три года и сбывали по более высокой цене. Есть и примеры, когда в моменте сделка оказывалась выгодна и покупателю.

- Россиянин приехал с определенной суммой купить «Тайоту Лэнд Крузер», но ему предложили оплатить по безналу из России по выгодному на тот момент курсу, который был приближен к биржевому. В итоге машина обошлась намного дешевле. И довольный владелец «японца» вернулся к менеджеру со словами: «слушай, а может, на сдачу еще какой-нибудь Polo продашь?". Вызвал друга из России, который помог перегнать вторую машину, – рассказал о нестандартном случае директор автохауса.

Антон Юхнович далек от того, чтобы прогнозировать возможное развитие событий на рынке подержанных автомобилей, а тем более давать советы: покупать или подождать.

По его словам, многие клиенты пожалели о том, что отложили покупку машины на 2022 год. Те, кто мог позволить себе двухлетнее авто, сейчас даже по более высокой цене не могут найти подходящий вариант – образовалась очередь.

- У нас есть заказ на 60 машин бюджетного сегмента до трех лет: «Фольксваген Поло», «Рено Логан», «Шкода Рапид». Наш колл-центр обзвонил всю Беларусь, но мы не можем удовлетворить потребности клиента, – заметил собеседник.

Предвидеть возможное развитие событий эксперт может только на основании того, что уже было. По его мнению, если курс российского рубля заметно упадет, может повториться ситуация 2014 года: белорусы снова поедут покупать авто в Россию.м

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