Лукашенко: Я стоял у истоков искусственного интеллекта в ОАЭ 3 20.01.2023, 19:03

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Диктатор выдал очередную порцию бреда.

Александр Лукашенко рассказал об одном из своих многочисленных придуманных достижений. Выяснилось, что он «стоял у истоков» развития сферы искусственного интеллекта в ОАЭ. Об этом Лукашенко признался на выставке «Беларусь интеллектуальная».

«Как ни странно, я стоял у истоков работы эмиратцев по искусственному интеллекту. Китайские там ученые, они их собрали, деньги дали, они серьезно работали. И они меня просили, чтобы я помог им работать в Беларуси. Господь с вами, приезжайте», – заявил Лукашенко.

Он предложил свои связи в Эмиратах для развития искусственного интеллекта в Беларуси. «Я буду встречаться с человеком, который этим занимается и финансирует», – пообещал Лукашенко.

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