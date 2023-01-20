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Лукашенко: Я стоял у истоков искусственного интеллекта в ОАЭ

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  • 20.01.2023, 19:03
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Лукашенко: Я стоял у истоков искусственного интеллекта в ОАЭ

Диктатор выдал очередную порцию бреда.

Александр Лукашенко рассказал об одном из своих многочисленных придуманных достижений. Выяснилось, что он «стоял у истоков» развития сферы искусственного интеллекта в ОАЭ. Об этом Лукашенко признался на выставке «Беларусь интеллектуальная».

«Как ни странно, я стоял у истоков работы эмиратцев по искусственному интеллекту. Китайские там ученые, они их собрали, деньги дали, они серьезно работали. И они меня просили, чтобы я помог им работать в Беларуси. Господь с вами, приезжайте», – заявил Лукашенко.

Он предложил свои связи в Эмиратах для развития искусственного интеллекта в Беларуси. «Я буду встречаться с человеком, который этим занимается и финансирует», – пообещал Лукашенко.

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