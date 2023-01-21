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Ученые показали лицо 8-летнего неандертальца, жившего 30 тысяч лет назад

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  • 21.01.2023, 9:48
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Ученые показали лицо 8-летнего неандертальца, жившего 30 тысяч лет назад

Как выглядел мальчик из пещеры Тешик-Таш?

Лицо восьмилетнего неандертальского мальчика, скончавшегося более 30 000 лет назад, реконструировали ученые, использовавшие череп, найденный в пещере Тешик-Таш в Узбекистане в 1938 году, сообщают Daily Mail.

Команда, возглавляемая китайским университетом Цзилинь, считает, что реставрация показывает форму лица доисторического человека в Евразии и отражает морфологические характеристики неандертальцев в Центральной Азии.

Череп, получивший название Тешик-Таш 1, найден в неглубокой яме внутри пещеры, вместе с пятью парами роговых сердечников сибирских горных козлов и скелетами птиц. А это говорит, что он похоронен ритуально.

Однако только в 2021 году исследователи из Института Макса Планка определили, что мальчик был неандертальцем. Команда проанализировала лобную кость черепа, отметив, что ее форма совпадает с формой предыдущих черепов неандертальцев.

Приблизительно в возрасте восьми лет ребенок уже достаточно созрел физически, чтобы иметь характерные неандертальские черты, такие как большое лицо и область носа, длинный низкий череп, нижняя челюсть без подбородка и зрелый надбровный гребень.

Оригинальный череп реконструировали из примерно 150 фрагментов.

Команда скачала отсканированные изображения черепа и заполнила недостающие фрагменты, что позволило им наложить цифровые мышцы, кожу и закончить с чертами лица мальчика.

«Окаменелости неандертальцев, вымерших родственников современных людей были впервые обнаружены в Долине Неандертальцев в Германии и когда-то были широко распространены по всей Евразии», — рассказал Синьхуа, руководитель команды из Цзилиньского университета Чжан Куанчао.

Долгое время считалось, что неандертальцы бродили по ландшафтам Европы только во время последнего ледникового периода, но исследование, проведенное Вашингтонским университетом в 2015 году, показало, что они могли распространиться дальше на восток и жить там рядом с современными людьми дольше, чем считалось ранее.

Анализ следов неандертальской ДНК, найденных в геномах современных людей, показал, что у жителей Восточной Азии от 15 до 30 процентов больше неандертальской ДНК, чем у европейцев.

Джошуа Эйки, генетик из Вашингтонского университета, и его коллега Бенджамин Вернот проанализировали отличные паттерны в ДНК 379 современных европейцев и 286 современных восточных азиатцев из Китая и Японии.

Используя компьютерные модели, они попытались смоделировать, как могли образоваться смеси ДНК неандертальцев, наблюдаемые в европейском и восточноазиатском геномах.

Они пришли к выводу, что одна из теорий, что современные европейцы больше скрещивались с населением Африки, чтобы размыть неандертальскую ДНК, которую они несли, маловероятна.

Вместо этого они обнаружили, вероятно, что предки восточноазиатских популяций скрещивались с неандертальцами неоднократно.

«Единственное, что усложняет этот анализ, это тот факт, что люди постоянно мигрировали на протяжении своей истории — это усложняет определение точного места взаимодействия с неандертальцами», — говорит Вернот.

Вполне возможно, например, что все скрещивания с неандертальцами происходили на Ближнем Востоке, прежде чем предки современных неафриканцев расселились по всей Евразии.

В модели из статьи предки всех неафриканцев скрещивались с неандертальцами, а затем разделились на несколько групп, ставших впоследствии европейцами, восточными азиатцами.

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