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Медики рассказали, как справиться с желанием постоянно есть зимой

  • 21.01.2023, 11:11
  • 1,036
Медики рассказали, как справиться с желанием постоянно есть зимой

Зимняя погода часто заставляет менять рацион и привычки.

Зимой компульсивное переедание оправдывают холодом, стрессом и отсутствием солнца.

Об этом рассказывает основательница «Школы Здоровья», врач-диетолог Екатерина Толстикова.

«Да, холодное время года, а особенно, если оно полон переживаний, сближает нас с холодильником. Но, если немного внимательнее слушать свое тело и соблюдать правильный рацион, можно уменьшить долю проблем», — пишет Екатерина Толстикова.

По ее словам, некоторые исследователи полагают, что прохладная погода напоминает психику человека о животных инстинктах, у животных, чтобы выжить в строгих условиях — увеличивается количество потребленной пищи.

К стрессово-зимней тяге к пище важно подходить сознательно. Вредные продукты можно заменить полезными.

Вот несколько практических советов от врача.

Как улучшить рацион зимой

Увеличьте объем протеина в рационе. Белок поможет чувствовать себя сытым дольше и сдержит аппетит.

Зимой может возникнуть недостаток воды. В жару мы чаще пьем, а с приходом холодов соблюдать водный баланс бывает сложнее. Нехватку воды можно спутать с чувством голода.

Предпочитайте продуктам, содержащим аминокислоту триптофан, стимулирующий выработку серотонина. Лидеры по содержанию триптофана: рыба, индейка, курица, яйца, орехи, зерновые и сыры.

И не забывайте находить повод для радости даже в темные времена.

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