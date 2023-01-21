Ученые выяснили, как киты стали гигантами 1 21.01.2023, 13:16

Генетики разгадали тайну самых больших животных на Земле.

Из всех современных животных никто не может сравниться с китами — гигантскими морскими млекопитающими, достигающими без малого 200 тонн веса. И теперь генетикам удалось выяснить, как они стали настолько большими, пишет Scientific Reports.

Эволюционная история китов началась около 50 миллионов лет назад, когда по суше бродили их предки, некрупные копытные хищники размером с собаку, а сегодня среди этих животных — самые громадные существа на Земле, достигающие 33 метров в длину и веса свыше 150 тонн.

Однако столь гигантские размеры приносят не только выгоду, например пассивную защиту от хищников или способность долгое время обходиться без пищи: большие животные медленно растут и дают малочисленное потомство, а долгий срок жизни повышает риск развития у них нейродегенеративных и раковых заболеваний.

Так какие же гены сыграли ключевую роль в том, что киты стали гигантами? Группа исследователей из Университета Кампинаса (Бразилия) провела молекулярный и эволюционный анализ девяти генов-кандидатов: пяти генов (GHSR, IGF2, IGFBP2, IGFBP7 и EGF), связанных с выработкой гормона роста, и четырех (NCAPG, LCORL, PLAG1 и ZFAT), отвечающих за увеличение размеров тела у коров и овец — сухопутных родственников китов.

Исследователи оценили работу этих генов у 19 видов китов, в том числе семи, длина тела которых превышает десять метров. Это позволило выявить признаки положительного отбора генов GHSR, IGFBP7, NCAPG и PLAG1 в эволюционной линии «гигантских» видов. По-видимому, именно эти четыре гена обеспечили китам возможность вырасти до огромных размеров.

Что любопытно, помимо непосредственного влияния на увеличение размеров тела, гены GHSR и IGFBP7 оказались задействованы в контроле клеточных делений и подавлении развития раковых опухолей. Таким образом, работа этих генов не просто позволила китам стать огромными животными, но и подавила некоторые неприятные последствия гигантизма.

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