На шее Путина затягивается удавка 3 Андрей Окунь

21.01.2023, 14:27

5,250

Мир пришел к консенсусу.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине. В него входят системы противовоздушной обороны Avenger (8 шт), БМП Bradley (59 шт), боевые бронированные машины Stryker (90 шт), под две сотни тысяч артиллерийских снарядов разного калибра и много чего еще. Общая сумма помощи в этот раз составит 2,5 млрд. долларов.

И тут впору говорить, что на шее Путина постепенно затягивается удавка. Чем дольше тянется война в Украине, тем неотвратимее и поражение в ней России.

Страны мира во главе с Америкой шаг за шагом начинают готовить ВСУ к масштабному наступлению, которое должно перевернуть ход войны. Можно уже сейчас предположить, кто победит в надвигающейся мясорубке: Россия, воюющая за амбиции госдедов телами слабо мотивированных мобилизованных, или Украина, сражающаяся за свободу современным оружием.

Мы видим, как мир пришел к консенсусу: Путин должен проиграть в войне. Дискуссии пока ведутся на тему, насколько быстро это должно произойти, но итог уже определен.

Андрей Окунь, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».