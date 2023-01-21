Названы продукты, продлевающие молодость 21.01.2023, 15:38

Они есть в каждом доме.

Эксперты перечислили десять популярных и богатых полезными веществами продуктов питания, которые помогут сохранить красоту и молодость кожи, а также чувствовать себя бодрее.

Диетолог Кара Ландау рекомендует есть картофель, так как внем содержится устойчивый крахмал, который предотвращает отложение жира на животе, сообщает (Fox News https://www.foxnews.com).

«Устойчивый крахмал не переваривается, проходя через желудочно-кишечный тракт. Вместо этого он ферментируется полезными бактериями, живущими в кишечнике. В процессе ферментации выделяются побочные продукты, которые улучшают реакцию организма на инсулин, что помогает предотвратить отложение жира в области живота», - сказал Ландау.

Кроме этого, она рекомендует употреблять неспелые бананы. Они богаты устойчивым крахмалом.

Диетолог Кайли Иванир советует есть артишоки.

«Главные антиоксиданты и фитонутриенты в артишоках - это кверцетин, рутозид, галловая кислота и цинарин. Они необходимы для того, чтобы наши клетки оставались здоровыми и полными жизни», - отметила Иванир.

Также эксперт по питанию рекомендует ввести в рацион гранат, поскольку он содержит большое количество витамина С, который способствует выработке коллагена, а также множества антиоксидантов, в том числе флавоноиды и антоцианы. А эти питательные вещества помогают защитить клетки организма от стресса.

Молодость продлевают кефир, квашеная капуста, фасоль, ростки брокколи, черника и говяжья печень.

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