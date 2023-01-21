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В результате аварии в Польше госпитализированы семь человек

  • 21.01.2023, 17:12
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В результате аварии в Польше госпитализированы семь человек

Опубликованы подробности аварии с белорусским автобусом.

В Люблинском воеводстве Польши ехавший из Беларуси автобус попал в аварию. В результате инцидента семь человек были госпитализированы.

На месте работали 16 пожарных расчетов, сообщил корреспонденту RMF FM дежурный Любартовской пожарной части.

«Автобус лежал на боку, на обочине дороги. Действия охраны заключались в обеспечении безопасности места происшествия, помощи скорой помощи в эвакуации людей из автобуса,» - сообщил один из пожарных.

«Семь человек пострадали, 29 человек, в том числе 3 ребенка, были доставлены в гостиницу в селе Мечиславка, а водитель остался на месте происшествия,» - рассказал дежурный.

Вероятно, водитель не подстроил скорость под дорожные условия. Автомобиль вылетел с дороги и упал в кювет.

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