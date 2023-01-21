Белорусский автобус перевернулся в Польше по пути в Италию

Белорусский автобус перевернулся в Польше по пути в Италию3
- 21.01.2023, 15:04
Часть пассажиров доставили в больницу.
В Польше на трассе dk19 в районе населенного пункта Вандзин попал в ДТП автобус из Беларуси. Об этом сообщает польские СМИ, а также водители-дальнобойщики в одном из телеграм-каналов.
Белорусский автобус Volvo, в котором было 37 человек, минувшей ночью около 1.00 съехал в кювет, из-за чего перевернулся на бок, передает lublin.tvp.pl.
По разным данным, травмы получили от трех до 10 человек. Некоторых пассажиров доставили в больницы.
По данным телеграм-канала «Водители Польши», автобус направлялся из Беларуси в Италию.