Белорусский автобус перевернулся в Польше по пути в Италию 3 21.01.2023, 15:04

Часть пассажиров доставили в больницу.

В Польше на трассе dk19 в районе населенного пункта Вандзин попал в ДТП автобус из Беларуси. Об этом сообщает польские СМИ, а также водители-дальнобойщики в одном из телеграм-каналов.

Белорусский автобус Volvo, в котором было 37 человек, минувшей ночью около 1.00 съехал в кювет, из-за чего перевернулся на бок, передает lublin.tvp.pl.

По разным данным, травмы получили от трех до 10 человек. Некоторых пассажиров доставили в больницы.

По данным телеграм-канала «Водители Польши», автобус направлялся из Беларуси в Италию.

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