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Ученые назвали идеальную разницу в возрасте для крепких отношений

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  • 21.01.2023, 17:34
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Ученые назвали идеальную разницу в возрасте для крепких отношений

У людей могут быть разные уровни эмоциональной зрелости.

Ученые установили, что пары с большой разницей в возрасте менее удовлетворены своим браком. Они также хуже адаптируются к потребностям друг друга, и им трудно справляться с жизненными проблемами сообща.

И наоборот, более близкие по возрасту супружеские пары с большей вероятностью будут довольны своими отношениями, установили исследователи. Максимально довольны своим союзом партнеры, разница в возрасте которых не превышает трех лет. Это связано с тем, что они одновременно переживают схожие этапы в жизни.

Консультант по вопросам брака Брэнди Порш отмечает, что, даже если разница в возрасте невелика, например от четырех до пяти лет, у людей могут быть разные уровни эмоциональной зрелости. И это создает проблемы в отношениях, так как один партнер может брать на себя больше ответственности, в то время как другой может вызвать разочарование и конфликт из-за незрелого поведения. И хотя старший из супругов не всегда мудрее, у него есть опыт, который и становится причиной столкновения.

Однако ученые подчеркивают: исследования показывают лишь общие закономерности. Разница в возрасте может осложнить отношения, но, по словам психотерапевта Ли Филлипса, все сводится к тому, что все люди хотят быть нужными и услышанными.

Поэтому не стоит списывать со счетов человека только потому, что он не попадает в диапазон идеальной разницы в возрасте. Если споры возникают из-за возраста, то отношения пары будут зависеть от способности преодолевать трудности вместе, отметили ученые.

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