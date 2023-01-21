Военный эксперт раскрыл тактику ударов по территории РФ 1 21.01.2023, 21:36

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Российские ЗРК имеют уязвимости.

ВСУ могут уничтожать в приграничных районах российские комплексы С-400, которые наносят удары по мирным городам Украины, заявил блогер, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«В приграничной зоне размещаются соответствующие средства поражения, которые могут закрывать зону, из которой фактически может происходить пуск. После того, как до этой зоны отбывает соответствующая пусковая установка, например, С-400, то пока она доедет и займет позицию, это потребует времени», — подчеркнул он в интервью «Главреду».

Эксперт отметил, что ее развертывание занимает значительно больше времени, чем, например, развертывание самоходной артиллерийской установки или реактивной системы залпового огня.

«Когда ЗРК занимает свою позицию – до пуска, или, в самом худшем случае, после него – ее возможно уничтожить. Но есть еще и другой интересный момент – мы можем просто начать уничтожать С-300 и С-400, которые находятся в зоне поражения нашими средствами за 10, 20, 40 километров от границы или больше. Они стоят на своих позициях, якобы прикрывают воздушное пространство РФ, и неважно, сегодня, завтра или через неделю они сделают выстрел в сторону Украины, этот комплекс должен стать целью для уничтожения, потому что он является потенциальной угрозой», — добавил Коваленко.

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