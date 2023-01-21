В Киеве пройдет Марш памяти белорусских героев 21.01.2023, 22:57

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Мероприятие стартует в 17:00 26 января на Михайловской площади Киева.

26 января, в день рождения белоруса, героя Украины Михаила Жизневского, который погиб в январе 2014 года во время Евромайдана, в Киеве состоится Марш. Он пройдет в память о нем и других белорусах, которые погибли с 2014 по 2023 год в борьбе за Украину.

С 17:00 до 17:40 на Михайловской площади состоится сбор участников. Они направятся по следующему маршруту: Михайловская площадь — Софиевская площадь – Театральная площадь – улица Хмельницкого – Крещатик – Европейская площадь – народный мемориал Жизневскому по улице Грушевского. С 18:40 до 20:00 пройдет чествование памяти погибших уроженцев Беларуси.

В случае воздушной тревоги все участники будут проведены к ближайшему просторному бомбоубежищу — станции метро «Майдан Незалежності», сообщают организаторы.

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