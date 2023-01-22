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Врачи рассказали, с каким фруктом категорически нельзя смешивать таблетки

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  • 22.01.2023, 10:29
  • 6,922
Врачи рассказали, с каким фруктом категорически нельзя смешивать таблетки

А сок из него лучше не пить даже спустя сутки после приема медикаментов.

Все знают, что любые медицинские препараты следует потреблять исключительно по назначению врача и строго согласно инструкции и дозировки.

Важно также не смешивать таблетки с определенными напитками и продуктами питания. К примеру, многие знают, что нельзя запивать таблетки чаем и соком, так как эти жидкости меняют состав препарата.

А недавно украинский терапевт рассказал у себя в Instagram, с каким фруктом категорически нельзя смешивать медицинские препараты. И это — грейпфрут.

Терапевт отметил, что в грейпфруте содержатся фуранокумарины, которые обладают свойствами, позволяющими блокировать ферменты (CYP3A4). Благодаря им происходит метаболизм некоторых лекарственных средств, таким образом повышая их концентрацию в крови.

Частично это приводит к передозировке, будто бы была принята не одна таблетка, а несколько сразу. К тому же некоторые лекарства в сочетании с грейпфрутовым соком или даже грейпфрутом дают побочные эффекты.

Отмечается, что даже стакан грейпфрутового сока в 250 мл может вызвать угнетение CYP3A4 в течение 24-48 часов. Это значит, что даже через сутки после приема препаратов нельзя пить грейпфрутовый сок.

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