закрыть
22 января 2023, воскресенье, 11:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Глаза и Жало»: бойцы ВСУ показали эпичное видео разгрома оккупантов в окопе

2
  • 22.01.2023, 10:55
  • 2,982
«Глаза и Жало»: бойцы ВСУ показали эпичное видео разгрома оккупантов в окопе

Российских военных ликвидировали с помощью «бытовых» гражданских дронов.

Украинские защитники уничтожают российских оккупантов в Соледаре с помощью даже не специализированных, а обычных «бытовых» гражданских дронов.

О таком случае рассказал командир группы аэроразведки ВСУ с позывным «Мадьяр», опубликовав красноречивую видеолекцию.

В своем видео он «убил двух зайцев», показав подписчикам канала маленький и большой взрывы, а пилотам дронов таким образом дал понимание всех аспектов применения гражданских БПЛА.

Он также отметил, что вопрос о сбросе выстрела «ВОГ» на головы захватчиков - это зона риска и ответственности исключительно пилота дрона.

Осторожно! Кадры содержат элементы 18+!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников