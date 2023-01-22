«Глаза и Жало»: бойцы ВСУ показали эпичное видео разгрома оккупантов в окопе

«Глаза и Жало»: бойцы ВСУ показали эпичное видео разгрома оккупантов в окопе2
- 22.01.2023, 10:55
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Российских военных ликвидировали с помощью «бытовых» гражданских дронов.
Украинские защитники уничтожают российских оккупантов в Соледаре с помощью даже не специализированных, а обычных «бытовых» гражданских дронов.
О таком случае рассказал командир группы аэроразведки ВСУ с позывным «Мадьяр», опубликовав красноречивую видеолекцию.
В своем видео он «убил двух зайцев», показав подписчикам канала маленький и большой взрывы, а пилотам дронов таким образом дал понимание всех аспектов применения гражданских БПЛА.
Он также отметил, что вопрос о сбросе выстрела «ВОГ» на головы захватчиков - это зона риска и ответственности исключительно пилота дрона.
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