В Беларуси изменили правила торговли: что теперь нельзя будет купить на рынке 2 22.01.2023, 14:33

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Запреты вступили в силу 22 января.

В Беларуси 22 января вступает в силу запрет продажи ряда товаров на рынках, предусмотренный постановлением Совмина № 964 от 30 декабря 2022 года. Вот что теперь нельзя будет купить на рынке.

Запрет для рынков

Список товаров, запрещенных к продаже на рынках, пополнился новыми позициями. Среди них сборное непастеризованное молоко, творог и изделия из него, уксус, алкогольная продукция, живые животные и растения из Красной книги. Нельзя будет продавать на рынке белье со штампом учреждений и организаций, драгоценные металлы и камни, а также изделия из них. Под запретом также оружие, шкуры зверей без соответствующей маркировки изготовителя.

Кроме того, на торговых местах на рынках теперь не будут продаваться мука, сахар, крупы и макароны, биологически активные добавки, продукты для спортивного питания, табачная продукция. Запрещено на таких местах продавать армейское снаряжение и товары военного назначения, военную форму, официально принятую в белорусской армии.

Попали под запрет продажи с торговых мест бытовая техника, телефоны, газовая аппаратура, велосипеды, мотоблоки.

Всего список запрещенной к продаже на рынках продукции пополнился 42 позициями.

Изменения для магазинов и общепита

В этот же день вступают в силу новшества для магазинов и общепита. Так, теперь алкогольную продукцию нельзя выставлять на стеллажах у касс. Но этот запрет не касается специализированных магазинов.

От общепита с этого дня требуют прописывать наименование, количество (порцию), цену за единицу продукции или товара, а также указывать страну происхождения. Причем эти данные можно указывать не только в распечатанном на бумаге виде, на грифельных досках (поверхность, на которой можно писать меловыми маркерами. — Прим. ред.), стендах, световых табло, но также в электронном виде и на ресурсах в сети Интернет.

«При продаже алкогольных напитков в меню, в винной карте указываются

наименование алкогольных напитков, страна их происхождения, емкость потребительской упаковки и их цена, объем и цена порции, иная информация по усмотрению продавца», — говорится в постановлении правительства.

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