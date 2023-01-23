Считай, страна безумная! 5 Виталий Гинзбург

23.01.2023, 8:20

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Результатом западных санкций может стать невероятная нищета россиян.

Последние дни ознаменованы двумя основными трендами, применительно к внутрироссийской политике.

Первый – это разумеется, планы Путина-Шойгу по преобразованию «второй армии мира» в первую армию войны. Формирование новых, дивизий, корпусов, округов, наращивание численности ВС и разумеется анонсирование неограниченных финансовых возможностей для этого. Во всяком случае, от имени Путина.

Но есть и второй тренд, обозначенный во время форума в Давосе. Результатом западных санкций может стать невероятная нищета россиян. Об этом заявил на Форуме профессор из Гарварда Кеннет Рогофф.

В любой нормальной стране нормальный народ просто никогда не позволил бы даже сформировать подобные противоречия. Но только не в России!

Британская разведка уже усомнилась в реальности осуществления путинских планов по наращиванию армии.

Что такое его планы? Развертывание семи мотострелковых дивизий. Цена развертывания одной мотострелковой дивизии – это примерно три миллиарда долларов.

Считается это без калькулятора.

260 танков, стоимостью примерно по 5 млн. долларов – 1,3 миллиарда. 140 БМП по 1,5 млн. долларов – 210 миллионов. 200 БТР – 200 миллионов. Итого – 1,7 миллиарда долларов на то, что само по себе бессмысленно. К ним необходимо приплюсовать стоимость 180 орудий и минометов, 4-6 батарей ЗРК, вертолетной эскадрильи, ракетного дивизиона, средств боевого, технического и тылового обеспечения и 4000 тонн боеприпасов.

Оснащение дивизий ВДВ и морской пехоты тоже недешево. Там кроме вооружения необходимы огромные затраты на производство средств десантирования. А это транспортные самолеты и вертолеты и десантные корабли. Что касается последних, то по своему возрасту, они практически все подлежат списанию.

И это касается только дивизий. А провозглашаются еще более безумные и дорогостоящие планы. Причем в ходе их осуществления они становятся только дороже на размер аппетитов друзей Путина.

Вряд ли всем хватит пентхаусов площадью по 5000 кв. м. как у С.Чемезова.

Я уже не говорю о том, что несмотря на неограниченные возможности Путина, мобилизованным приходится покупать себе снаряжение, средства защиты, а безумное население собирает для них деньги на белье.

Средства, которые бесноватый недофюрер из лиговской подворотни собирается тратить на армию и на войну, оказались бы не лишними для российских пенсионеров, для образования и здравоохранения. Но ни посчитать это, но понять это в стране, похоже некому.

Я вспоминаю выступление одного из руководителей Мемориала на Форуме Свободной России. Человек с безупречной моральной репутацией сказал о том, что он не имеет морального права призывать к протестам людей, если он сам не находится в России. И это действительно так.

Когда видишь, что считанные люди приносят цветы в память о жертвах российского удара по жилому дому в Днепре и сопоставляешь с тем, сколько киевлян в марте 2018 г. несли цветы к российскому посольству в Киеве в память о погибших в «Зимней вишне».

Единицы, рискующие сделать это на виду у полицейских мордоворотов, лишь подтверждают масштаб интеллектуальной и моральной катастрофы этой страны и этого народа.

Как и сотни политзаключенных, которые могли бы оказаться на свободе сразу же после любой заметной и масштабной акции протеста.

Ведь, выходящие протестовать в Тегеране или в Гаване рискуют и даже гибнут, но борются за свои человеческие права и достоинство. Кубинцам не угрожает перспектива гибели в войне, которую может развязать их тоталитарная власть. Но в России народ не хочет ни считать, ни протестовать, защищая свое право на жизнь.

Уже немало людей задаются простым вопросом. Что могло бы произойти, если бы вокруг Кремля, Смольного на акции протеста вышли бы по миллиону человек? Каковы бы были риски свержения путинской банды таким образом, принимая во внимание, что эта банда уже уничтожила на войне более ста тысяч россиян? Я сознательно не говорю о качестве этих россиян. Просто считаю.

В этой связи в самый раз вспомнить то, что считается классической русофобией в понимании российской власти и ее безумного народа.

«Я часто повторяю себе: здесь все нужно разрушить и заново создать народ».

Астольф де Кюстин

А пока, США должны сделать так, чтобы россияне столкнулись с ужасающей бедностью. Об этом заявил тот же Кеннет Рогофф.

И санкции, как первичные, так и вторичные должны свести к минимуму возможности этой власти угрожать миру и побудить стремление этого народа, если не стать народом, то, во всяком случае, научиться считать. А еще лучше – думать.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

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