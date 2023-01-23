Власти решили взяться за Wildberries

Власти решили взяться за Wildberries8
- 23.01.2023, 10:32
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Лукашенко поручил разобраться с интернет-магазином.
Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов рассказал в эфире госТВ, что Лукашенко поручил разобраться с нарушениями со стороны популярного интернет-магазина Wildberries.
Герасимов сообщил, что сумма ущерба, нанесенного деятельностью маркетплейса Wildberries в Беларуси, превысила 1 миллион белорусских рублей (около 400 тысяч долларов в эквиваленте. - Ред.).
Ранее сайт Charter97.org писал, что МАРТ подает в суд на Wildberries.