МАРТ подает в суд на Wildberries

МАРТ подает в суд на Wildberries1
- 12.01.2023, 11:13
Министерство готовит документы для заведения дела.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли подает в суд на торговую площадку Wildberries, сообщают официальные профсоюзы.
Управление защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ готовит документы для заведения дела об административном нарушении компанией «ИМВБРБ», которая представляет Wildberries в Беларуси.
Как писал сайт Charter97.org, Wildberries ввел плату за возврат товара весной этого года. По разным данным, это стоило от 3 до 4 рублей.
В конце сентября 2022 года МАРТ признал эти действия маркетплейса незаконными и вынес предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.
Торговая площадка отказалась от этой практике, но ненадолго. В декабре покупатели снова стали жаловаться, что интернет-магазин берет плату с тех, кто хочет вернуть купленный ранее товар.