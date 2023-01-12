МАРТ подает в суд на Wildberries 1 12.01.2023, 11:13

Министерство готовит документы для заведения дела.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли подает в суд на торговую площадку Wildberries, сообщают официальные профсоюзы.

Управление защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ готовит документы для заведения дела об административном нарушении компанией «ИМВБРБ», которая представляет Wildberries в Беларуси.

Как писал сайт Charter97.org, Wildberries ввел плату за возврат товара весной этого года. По разным данным, это стоило от 3 до 4 рублей.

В конце сентября 2022 года МАРТ признал эти действия маркетплейса незаконными и вынес предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.

Торговая площадка отказалась от этой практике, но ненадолго. В декабре покупатели снова стали жаловаться, что интернет-магазин берет плату с тех, кто хочет вернуть купленный ранее товар.

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