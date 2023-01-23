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Эстония отдает Украине все 155-мм гаубицы

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  • 23.01.2023, 11:44
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Эстония отдает Украине все 155-мм гаубицы

Всеобщая военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии.

Эстония в рамках нового пакета помощи отдаст Украине все 155-мм имеющие гаубицы, сообщили в эстонском посольстве. Эстония оказывает Украине военную помощь, размер которой превышает 1% ВВП страны.

«Мы отдаем все наши 155 мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне», – процитировали в диппредставительстве посла Эстонии в Украине Каймо Кууска.

Эстония согласовала пакет помощи Украине на 113 млн грн. Он стал самым большим из тех, которые страна предоставляла Украине с началом полномасштабной войны. В пакет вошли:

- десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122 мм D-30;

- тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

- сотни противотанковых гранатометов М2 «Карл-Густаф» с боеприпасами;

- средства поддержки артиллерийских подразделений.

«Таким образом, всеобщая военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии. Кроме того, Эстония продолжит оказывать как базовую, так и специализированную подготовку бойцам Вооруженных сил Украины», – добавили в посольстве.

«Вместе мы будем продолжать поддерживать Украину, чтобы перейти от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли», – подытожили в посольстве.

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