Ученые: Одна из самых известный туманностей во Вселенной быстро меняется 3 23.01.2023, 12:06

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Специалисты сравнили два снимка туманности за 2009-ый и 2020-ый год.

Туманность NGC 6302, которая более известна под названием «туманность Бабочки», начала быстро менять свой облик. Наблюдения показывают, что за последние 11 лет произошли крупные изменения в «крыльях» космической бабочки и ученые не понимают, почему это происходит, пишет Inverse (перевод - «Фокус»).

«Годами я сравниваю снимки этой туманности, которые сделаны телескопом «Хаббл», но ни разу я не видел ничего подобного», — говорит профессор астрономии Вашингтонского университета Брюс Балик.

Известно, что планетарные туманности появляются благодаря расширяющейся газовой оболочке стареющих звезд – красных гигантов. Большинство таких туманностей приобретают форму гигантского кольца, но некоторые становятся похожими на крылья, как это произошла с «туманностью Бабочки».

Астрономы полагают, что форма крыльев или же перевернутых песочных часов появляется из-за гравитационного воздействия второй звезды, которая вращается вокруг родительской звезды туманности. Несмотря на то, что со временем «крылья» таких туманностей могут вырасти, их первоначальная форма обычно не меняется.

Балик и аспирант Орхусского университета Ларс Борхерт сравнили два снимка «туманности Бабочка», которые были сделаны телескопом «Хаббл» в 2009 и 2020 году. На снимках были видны резкие изменения в материале, из которого состоят «крылья». Такого не должно было произойти, потому как красная гигантская звезда, которая создала эффект «крыльев» является умирающей звездой, чьи запасы топлива давно подошли к концу.

Команда ученых увидела, что во внешних частях туманности материал движется достаточно быстро – 500 км в секунду. В это же время материал рядом с центральной звездой туманности расширяется намного медленнее. Таким образом струи сталкиваются друг с другом, формируя беспорядочные узоры внутри «крыльев».

По словам автора исследования, такой эффект сложно объяснить с помощью имеющихся теорий. Возможно, центральная звезда туманности, которая скрыта за облаками и пылью, слилась со своей звездой-компаньоном или же украла материал у своей ближайшей звезды. Такой поворот событий мог создать сложные магнитные поля.

- Но на данный момент это всего лишь гипотеза. Происходящее с туманностью Бабочка показывает нам, что мы не до конца понимаем формирования планетарных туманностей. Далее мы хотим получить снимок центра туманность с помощью телескопа Джеймса Уэбба, что возможно раскроет секрет, — подчеркивает Балик.

Ученые отмечают, что где-то через 5 млрд лет наше Солнце превратится в красного гиганта и так же сформирует планетарную туманность. В межзвездную среду будет выброшен углерод и другие тяжелые элементы, из которых в будущем сформируются новые планеты.

- Это история сотворения во Вселенной, которая повторяется снова и снова. Процессы формирования дают ключевое представление о том, какое влияние оказывает звездная активность на появление звездных систем, — подытожил ученый.

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