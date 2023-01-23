Белоруса подозревают в ограблении дома телепродюсера российской программы «Куклы» 4 23.01.2023, 13:36

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фото: kino-teatr.ru

Он мог совершить ограбление, переодевшись в форму ФСБ.

Год назад в России в поселке Внуково под Москвой произошло громкое ограбление в доме телепродюсера Василия Григорьева, создателя популярной в 90-х передачи «Куклы». В понедельник МВД России сообщило о задержании одного из подозреваемых. Судя по всему, он является белорусом.

Как рассказали в МВД, мужчина в течение года после ограбления находился на территории Беларуси, и полиция России сотрудничала с белорусским МВД в его розыске. В конце концов российские оперативники выяснили, что мужчина находится в подмосковном поселке Марушкинское в квартире родственников, и задержали его. Он взят под стражу в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 162 УК РФ о разбое.

Преступление произошло в ночь на 12 января 2022 года. По официальной информации, двое мужчин проникли в дом телепродюсера Григорьева и, угрожая предметом, похожим на огнестрельное оружие, забрали 130 тыс. долларов, 50 тыс. евро и трое наручных часов, общая сумма ущерба составила около 14 млн российских рублей (около 187 тыс. долларов по курсу ЦБ РФ на тот момент).

Больше подробностей выяснил «Московский комсомолец». По информации издания, грабители были одеты в форму ФСБ. Ночью они перелезли через забор участка, проникли в основной дом, поднялись на второй этаж и схватили спавшую домработницу вместе с ее другом, работником дома по соседству. Злоумышленники связали обоих и, притаившись, стали ждать хозяина. Первым с утра пришел дворник — его тоже связали.

Когда чуть позже домой пришел сам Василий Григорьев, грабители стали угрожать ему пистолетом, а также шприцом с неизвестным веществом: подносили его к горлу и говорили, что если продюсер не отдаст деньги, то ему сделают смертельную инъекцию. Для большего устрашения показывали даже гранату. Григорьев в итоге отдал им имевшиеся в доме наличные и дорогие часы.

Изначально следствие подозревало, что преступников могли навести домработница, управляющий или другие работающие в доме, но они трудятся у Григорьева по 10−20 лет и проблем с ними никогда не было. Также отрабатывали версии насчет рабочих, которых нанимали для ремонта крыши и других работ. К слову, «МК» выяснил, что деньги, которые грабители забрали у продюсера, лежали в доме как минимум со времени его летнего двухмесячного отдыха во Франции и предназначались на зарплаты прислуге и бытовые траты, поэтому работники дома о них знали.

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