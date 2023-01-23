В граничащем с Беларусью районе РФ взбунтовались водители скорой помощи

В граничащем с Беларусью районе РФ взбунтовались водители скорой помощи2
- 23.01.2023, 13:46
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Сообщается о массовых увольнениях.
В Клинцах Брянской области РФ взбунтовались водители скорой помощи.
Видеообращение работников опубликовал Тг-канал «Подслушано Клинцы».
В декабре они получили на руки 17000 российских рублей (менее $250). Из-за мизерной зарплаты водители массово увольняются.
Вместо 8 бригад (на 80 тысяч населения) на г.Клинцы и Клинцовский район, работают 3,4 или 5 бригад. Люди много работают. Оставшиеся водители на грани массового увольнения.