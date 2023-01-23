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Зарубежный бизнес уходит из Беларуси

  • 23.01.2023, 14:08
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Зарубежный бизнес уходит из Беларуси

За прошедший год ликвидированы 95 компаний.

В прошлом году в Беларуси были ликвидированы 95 зарубежных компаний. Среди них достаточно много известных структур, пишет Office Life.

Среди закрытых представительств издание называет IKEA Supply, SC Johnson, Colgate-Palmolive. Также работу прекратили около 30 офисов российских компаний с иностранным капиталом, например — Hitachi Energy, Electrolux, SSAB.

С началом полномасштабных военных действий в Украине почти все представительства украинских компаний в Беларуси были закрыты. Также работу прекратили 12 юрлиц с литовскими учредителями, 6 немецких, по пять латвийских и польских.

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