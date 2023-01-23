«Жена сказала, жить мне теперь в этой коробке от него» 2 23.01.2023, 15:14

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Как белорусы возвращают технику в магазины.

Ни один прибор не проживет вечно, но есть те, что и недели в руках белорусов не выдерживают. Недавно интернет взбудоражила мультиварка. Поставили, значит, этот электроприбор на плиту (присутствие электрошнура и пластиковый корпус хозяев не смутили), положили продукты, включили газ и стали готовить. Через несколько минут технику тушили одеялом, оно тоже сгорело. Журналисты onliner.by заглянули в несколько сервисных центров и попросили сотрудников вспомнить несколько похожих историй из практики.

Женщина хотела вернуть мясорубку, так как в ней завелись черви! Сотрудники долго пытались ей объяснить, что, скорее всего, та плохо ее помыла и зря оставила сушиться на даче, летом. Но клиент стоял на своем, а когда через неделю женщина приехала на дачу, то там уже и насекомые завелись.

Недавно принесли беспроводные наушники, мол, не заряжаются и не подключаются. Вскрыли для проверки, а там на контактах заводская пленка. На вопрос: «Вы пленку снимали?» — ответ: «Нет, я думала, что так и нужно».

Очень часто бывают запросы проверить стиральные машины и кофемашины, то есть непосредственно что-то постирать и заварить кофе. Однажды так попросили проверить мясорубку, на немой вопрос сотрудников покупатели ответили, что сейчас сходят за мясом в продуктовый магазин и сами проверят.

Не менее интересны и заявления на возврат. Вернее, их причины. Тут текст приводим без изменений.

«Прошу аннулировать кредит оформленный на фотоаппарат Nikon, так как он испускает электронно-магнитые волны, приводит к нарушению работы электронных систем самолета или оборудования больницы. Такой маленький аппарат может вывезти из строя такой большой самолет? А у нас в доме старая бабушка за 80 лет, сердечница. Самолет и человек. У человека есть свои частоты, импульсы. Считаю этот маленький аппарат смертоносным убийцей».

«Покупает клиент у нас телевизор 75 дюймов. Мы ему говорим, берите расширенную гарантию, типо каско, которая покрывает случаи механического повреждения экрана и нашу установку. Но парень был не промах, говорит, я что, на дурака похож? Наутро приходит в слезах: я при самостоятельной установке повредил экран, восстановление экрана стоит почти столько же, сколько новый телевизор. Умоляю, говорит, заберите у меня его обратно, жена сказала, жить мне теперь в этой коробке от него», — рассказывает еще один сотрудник.

Вообще, у сотрудников сервисных центров есть две боли:

1. Экраны безрамочных телевизоров покрыты специальной поляризационной пленкой. Ее нельзя срывать ни в коем случае — это часть конструкции экрана. Если ее отделить, то это приведет к повреждению и полному уничтожению экрана телевизора. К сожалению, люди часто путают поляризационную пленку с защитной или транспортировочной.

2. Вторая боль — это запуск стиральной машины с транспортировочными болтами. Тогда машинка начинает жить своей жизнью: двигаться, прыгать, скакать и вызывать подозрения и дикое желание вернуть ее в магазин.

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