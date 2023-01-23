закрыть
23 января 2023, понедельник, 15:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Жена сказала, жить мне теперь в этой коробке от него»

2
  • 23.01.2023, 15:14
  • 1,818
«Жена сказала, жить мне теперь в этой коробке от него»

Как белорусы возвращают технику в магазины.

Ни один прибор не проживет вечно, но есть те, что и недели в руках белорусов не выдерживают. Недавно интернет взбудоражила мультиварка. Поставили, значит, этот электроприбор на плиту (присутствие электрошнура и пластиковый корпус хозяев не смутили), положили продукты, включили газ и стали готовить. Через несколько минут технику тушили одеялом, оно тоже сгорело. Журналисты onliner.by заглянули в несколько сервисных центров и попросили сотрудников вспомнить несколько похожих историй из практики.

Женщина хотела вернуть мясорубку, так как в ней завелись черви! Сотрудники долго пытались ей объяснить, что, скорее всего, та плохо ее помыла и зря оставила сушиться на даче, летом. Но клиент стоял на своем, а когда через неделю женщина приехала на дачу, то там уже и насекомые завелись.

Недавно принесли беспроводные наушники, мол, не заряжаются и не подключаются. Вскрыли для проверки, а там на контактах заводская пленка. На вопрос: «Вы пленку снимали?» — ответ: «Нет, я думала, что так и нужно».

Очень часто бывают запросы проверить стиральные машины и кофемашины, то есть непосредственно что-то постирать и заварить кофе. Однажды так попросили проверить мясорубку, на немой вопрос сотрудников покупатели ответили, что сейчас сходят за мясом в продуктовый магазин и сами проверят.

Не менее интересны и заявления на возврат. Вернее, их причины. Тут текст приводим без изменений.

«Прошу аннулировать кредит оформленный на фотоаппарат Nikon, так как он испускает электронно-магнитые волны, приводит к нарушению работы электронных систем самолета или оборудования больницы. Такой маленький аппарат может вывезти из строя такой большой самолет? А у нас в доме старая бабушка за 80 лет, сердечница. Самолет и человек. У человека есть свои частоты, импульсы. Считаю этот маленький аппарат смертоносным убийцей». 

«Покупает клиент у нас телевизор 75 дюймов. Мы ему говорим, берите расширенную гарантию, типо каско, которая покрывает случаи механического повреждения экрана и нашу установку. Но парень был не промах, говорит, я что, на дурака похож? Наутро приходит в слезах: я при самостоятельной установке повредил экран, восстановление экрана стоит почти столько же, сколько новый телевизор. Умоляю, говорит, заберите у меня его обратно, жена сказала, жить мне теперь в этой коробке от него», — рассказывает еще один сотрудник.

Вообще, у сотрудников сервисных центров есть две боли:

1. Экраны безрамочных телевизоров покрыты специальной поляризационной пленкой. Ее нельзя срывать ни в коем случае — это часть конструкции экрана. Если ее отделить, то это приведет к повреждению и полному уничтожению экрана телевизора. К сожалению, люди часто путают поляризационную пленку с защитной или транспортировочной.

2. Вторая боль — это запуск стиральной машины с транспортировочными болтами. Тогда машинка начинает жить своей жизнью: двигаться, прыгать, скакать и вызывать подозрения и дикое желание вернуть ее в магазин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пять сценариев с двойником Путина
Пять сценариев с двойником Путина Владимир Фесенко
Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов