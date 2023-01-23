Больше миллиона долларов: как выглядят самые дорогие квартиры в Минске 23.01.2023, 15:52

В списке топ-недвижимости есть и коттедж.

В Минске продается несколько квартир, которые стоят дороже миллиона долларов. Есть также коттедж за 1,2 млн долларов. «Зеркало» посмотрело, как выглядит такое жилье за такие деньги.

В Минске по-прежнему продается несколько дорогих квартир на улице Мясникова. К примеру, все еще можно купить двухуровневую четырехкомнатную квартиру с террасой на крыше. Жилье расположено на девятом этаже новостройки 2021 года. Общая площадь апартаментов — почти 430 м², жилая — чуть меньше 390 м². На втором уровне находится комната с ванной и гардеробной, также еще одна большая терраса на крыше с видом на город.

Цена объекта осталась прежней в валюте — 1 487 600 долларов. Но в рублях ценник вырос — до 3 млн 913,6 тыс. Во второй половине июля 2022-го это жилье стоило 3 млн 783,4 тыс. рублей.

Также по этому адресу на улице Мясникова продают квартиры за 1 млн 834,3 тыс. долларов (4 млн 825,6 тыс. рублей), а также за 1 млн 473,8 тыс. долларов (3 млн 877,1 тыс. рублей).

На Мясникова в ЖК «Графит» продают несколько квартир, которые стоят заметно дороже миллиона долларов. К примеру, есть вариант за 1 млн 796,5 тыс. долларов (4,7 млн рублей). Это двухуровневый пентхаус. Общая площадь — почти 530 «квадратов», а жилая — почти 108. Дом построен в 2021 году.

В ЖК «Графит» есть и более дешевые пентхаусы. К примеру, почти за 1 млн 488,3 тыс. долларов (3 млн 915,5 тыс. рублей).

За 1 950 000 долларов все еще продается 4-комнатная квартира с видом на набережную Свислочи. И если в июле прошлого года в рублях она стоила 4 млн 936,4 тыс., то сейчас за нее просят 5 млн 130 тыс. Речь про жилье в «доме Чижа», который находится на улице Сторожевской в Минске.

Пентхаус с видом на водохранилище Дрозды стоимость 1,3 млн долларов (3 млн 420 тыс. рублей) продают в жилом комплексе «D3» на проспекте Победителей. Общая площадь — 270,2 м², жилая — 109,9 м², а кухня занимает 81,7 м². Дом построен в 2018 году.

«Квартира состоит из шести жилых комнат, в ней 3 санузла, гардеробная, хозяйственная комната, два застекленных балкона», — говорится в объявлении.

В Минске также продается коттедж на переулке Ржавецком за 1,2 млн долларов (3 млн 157 тыс. рублей).

Дом построен в 2021 году. Его общая площадь - 289,6 м², а жилая - 111.2 м².

Также по-прежнему продается двухуровневая квартира на улице Грибоедова за 1 080 000 долларов (3 000 долларов стоит м²). Но ценник в рублях вырос с июля 2022 года до 2 млн 841,3 тыс. рублей. Недвижимость находится на седьмом этаже в восьмиэтажном кирпичном доме, построенном 26 лет назад. Дом находится под видеонаблюдением, дворовая территория огорожена и охраняется, за порядком следит консьерж.

Общая площадь жилья 360 м², жилая — более 205 м². Здесь девять раздельных комнат: гостиная с камином, четыре спальни, кабинет, две бытовые комнаты, комната для занятия спортом, четыре санузла с сауной и джакузи, три застекленные лоджии. Кухня занимает 26 м².

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