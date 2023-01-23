закрыть
23 января 2023, понедельник, 18:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

По какой цене белорусы сейчас могут забронировать туры в Турцию и Грузию?

1
  • 23.01.2023, 17:34
  • 2,748
По какой цене белорусы сейчас могут забронировать туры в Турцию и Грузию?

Турфирмы уже продают путевки на лето.

Некоторые белорусы не знают, что с ними будет на следующей неделе. Другие — планируют жизнь на месяцы вперед и в январе рассматривают варианты по летнему отдыху. «Онлайнер» узнал, за сколько сейчас можно забронировать туры в Турцию и Грузию.

Каждый год агентства предлагают туристам покупать путевки по условиям раннего бронирования. Первые предложения появились еще в ноябре, но до Нового года желающих купить тур было мало. А вот после праздников брони стали бить рекорды прошлого года, рассказывает председатель правления Республиканского союза туристических организаций Руслан Сегенюк.

Эксперт связывает всплеск бронирований с тем, что вариантов для самостоятельных поездок у белорусов осталось немного. Люди смирились с тем, что придется покупать тур.

— Если в доковидную эпоху самостоятельные путешествия (лоукост плюс брони на booking) составляли, по разным оценкам, до 30% от общего объема белорусских туристов, то сейчас, по моим ощущениям, не более 5% от всего рынка путешествий. Туристы массово возвращаются в агентства.

Что касается раннего бронирования, то обычно условия у турфирм такие: предоплата 5—15%, остаток вносится за месяц до начала тура. Стоимость путевки при этом закрепляется на момент внесения предоплаты.

В прошлом году те, кто бронировал туры заранее, сорвали джекпот. Разница в цене между бронированием тура зимой и стандартной покупкой в пик сезона доходила до 50—100%. В этом году таких контрастов эксперты не ждут.

— Каждый год — особенный. В прошлом сезоне мы видели всплеск цен на фоне проблем с логистикой. Те, кто бронировал отдых заранее, выиграли за счет того, что перевозка резко подорожала из-за облетов, ограничений и небольшого парка самолетов. Сейчас цены уже устаканились, поэтому такой сценарий вряд ли повторится. Но предполагаю, что экономия на раннем бронировании по сравнению с пиком сезона все же будет — до 30%. Все-таки прежние проблемы с перевозками останутся. А на цены может повлиять отложенный спрос со стороны европейцев.

Куда летают самолеты и сколько стоят туры, если бронировать их сейчас?

Учитывая геополитическую ситуацию, чисто летних массовых направлений у белорусов осталось два — это Турция и Грузия. И оснований думать, что полетная программа этим летом будет расширена, пока нет, отмечает эксперт. Туры в Европу (Греция, Испания, Черногория, Италия) агентства тоже предлагают, но с пересадкой в Стамбуле, поэтому эти страны пока не очень востребованы. Круглогодичными вариантами с прямым перелетом остаются ОАЭ и Египет.

Журналисты посмотрели предложения по раннему бронированию в Турцию (из Минска) в начале июня (там уже вовсю будет сезон). Стоимость недели отдыха для семьи с двумя детьми стартует от €2750 — это отели самой низкой категории. Если хотите заселиться в «пятерку», рассчитывайте на 3 тыс. евро и больше. Формат — все включено.

Турция, 7 ночей, вылет из Минска, 2+2

3* — от €2750;

4* — от €2960;

5* — от €3074.

Вот конкретные цены на недельный тур в самых популярных отелях с вылетом 5 июня:

Kaila City Hotel 4* — €3331;

Club Hotel Belpinar 4* — €3415;

Insula Resort & Spa 5* — €3460;

Amara Family Resort 5* — €3472;

Justiniano Club Alanya 4* —€3495;

Utopia World Hotel 5* — €3922;

Lonicera World Hotel 4* — €4190.

Для сравнения оценим стоимость туров в Грузию. Здесь смотрим уже июль-август — это активный сезон. По питанию грузинские отели чаще предлагают только завтраки, учитывайте этот момент.

Грузия. 7 ночей, вылет из Минска, 2+2

Отели 3* — от $2379;

Отели 4* — от $2858;

Отели 5* — от $3448.

Конкретные цены на популярные отели (июль-август):

Soft 3*(завтраки) — $2379;

Chveni Ezo (завтраки) — $2570;

Era Palace 4 (завтраки) — $2904;

White Sails 4* (без питания) — $3004;

Colosseum Marina Hotel 5*(завтраки) — $4203.

Недельный отдых без детей (на двоих взрослых) в Грузии будет стоить в $1300—1600. Если захотите поселиться в отеле «пять звезд», рассчитывайте на $2000 минимум. В Турции недельный отдых на двоих стартует от €1100. На 5-звездочный отель нужно закладывать не меньше €1400—1500.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пять сценариев с двойником Путина
Пять сценариев с двойником Путина Владимир Фесенко
Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов