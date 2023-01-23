По какой цене белорусы сейчас могут забронировать туры в Турцию и Грузию? 1 23.01.2023, 17:34

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Турфирмы уже продают путевки на лето.

Некоторые белорусы не знают, что с ними будет на следующей неделе. Другие — планируют жизнь на месяцы вперед и в январе рассматривают варианты по летнему отдыху. «Онлайнер» узнал, за сколько сейчас можно забронировать туры в Турцию и Грузию.

Каждый год агентства предлагают туристам покупать путевки по условиям раннего бронирования. Первые предложения появились еще в ноябре, но до Нового года желающих купить тур было мало. А вот после праздников брони стали бить рекорды прошлого года, рассказывает председатель правления Республиканского союза туристических организаций Руслан Сегенюк.

Эксперт связывает всплеск бронирований с тем, что вариантов для самостоятельных поездок у белорусов осталось немного. Люди смирились с тем, что придется покупать тур.

— Если в доковидную эпоху самостоятельные путешествия (лоукост плюс брони на booking) составляли, по разным оценкам, до 30% от общего объема белорусских туристов, то сейчас, по моим ощущениям, не более 5% от всего рынка путешествий. Туристы массово возвращаются в агентства.

Что касается раннего бронирования, то обычно условия у турфирм такие: предоплата 5—15%, остаток вносится за месяц до начала тура. Стоимость путевки при этом закрепляется на момент внесения предоплаты.

В прошлом году те, кто бронировал туры заранее, сорвали джекпот. Разница в цене между бронированием тура зимой и стандартной покупкой в пик сезона доходила до 50—100%. В этом году таких контрастов эксперты не ждут.

— Каждый год — особенный. В прошлом сезоне мы видели всплеск цен на фоне проблем с логистикой. Те, кто бронировал отдых заранее, выиграли за счет того, что перевозка резко подорожала из-за облетов, ограничений и небольшого парка самолетов. Сейчас цены уже устаканились, поэтому такой сценарий вряд ли повторится. Но предполагаю, что экономия на раннем бронировании по сравнению с пиком сезона все же будет — до 30%. Все-таки прежние проблемы с перевозками останутся. А на цены может повлиять отложенный спрос со стороны европейцев.

Куда летают самолеты и сколько стоят туры, если бронировать их сейчас?

Учитывая геополитическую ситуацию, чисто летних массовых направлений у белорусов осталось два — это Турция и Грузия. И оснований думать, что полетная программа этим летом будет расширена, пока нет, отмечает эксперт. Туры в Европу (Греция, Испания, Черногория, Италия) агентства тоже предлагают, но с пересадкой в Стамбуле, поэтому эти страны пока не очень востребованы. Круглогодичными вариантами с прямым перелетом остаются ОАЭ и Египет.

Журналисты посмотрели предложения по раннему бронированию в Турцию (из Минска) в начале июня (там уже вовсю будет сезон). Стоимость недели отдыха для семьи с двумя детьми стартует от €2750 — это отели самой низкой категории. Если хотите заселиться в «пятерку», рассчитывайте на 3 тыс. евро и больше. Формат — все включено.

Турция, 7 ночей, вылет из Минска, 2+2

3* — от €2750;

4* — от €2960;

5* — от €3074.

Вот конкретные цены на недельный тур в самых популярных отелях с вылетом 5 июня:

Kaila City Hotel 4* — €3331;

Club Hotel Belpinar 4* — €3415;

Insula Resort & Spa 5* — €3460;

Amara Family Resort 5* — €3472;

Justiniano Club Alanya 4* —€3495;

Utopia World Hotel 5* — €3922;

Lonicera World Hotel 4* — €4190.

Для сравнения оценим стоимость туров в Грузию. Здесь смотрим уже июль-август — это активный сезон. По питанию грузинские отели чаще предлагают только завтраки, учитывайте этот момент.

Грузия. 7 ночей, вылет из Минска, 2+2

Отели 3* — от $2379;

Отели 4* — от $2858;

Отели 5* — от $3448.

Конкретные цены на популярные отели (июль-август):

Soft 3*(завтраки) — $2379;

Chveni Ezo (завтраки) — $2570;

Era Palace 4 (завтраки) — $2904;

White Sails 4* (без питания) — $3004;

Colosseum Marina Hotel 5*(завтраки) — $4203.

Недельный отдых без детей (на двоих взрослых) в Грузии будет стоить в $1300—1600. Если захотите поселиться в отеле «пять звезд», рассчитывайте на $2000 минимум. В Турции недельный отдых на двоих стартует от €1100. На 5-звездочный отель нужно закладывать не меньше €1400—1500.

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