Когда добьют Крымский мост: украинский генерал назвал главное условие и вероятные сроки 1 23.01.2023, 17:39

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Транспортная артерия имеет особую важность для оккупантов.

На сегодня тема уничтожения Крымского моста не является актуальной, заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Как подчеркнул он в ходе чата в «Главреде», когда ВСУ начнут наступательные операции на юге, параллельно встанет вопрос об уничтожении коммуникации, с помощью которой противник поставляет боеприпасы, технику и живую силу по Крымскому мосту.

«Но это должны быть одновременные действия – наступление стратегического характера и удар по Крымскому мосту», - уверен бывший глава СВР.

Он также спрогнозировал вероятные сроки, когда может быть нанесен удар по Крымскому мосту.

«Если наступление состоится через три-пять месяцев, то тогда же станет актуальным и вопрос Крымского моста», - добавил Маломуж.

Как писал сайт Charter97.org, 8 октября Крымский мост был разрушен из-за взрыва и масштабного пожара.

Кремль заявил, что на мосту взорвался грузовик, который изначально выехал с территории Болгарии, побывал в Грузии и Армении, после чего приехал в Россию.

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