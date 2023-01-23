В Беларусь идет атмосферный фронт с Балтийского моря 23.01.2023, 17:56

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Прогноз погоды на 24-26 января.

24 января погоду в Беларуси будут определять область повышенного атмосферного давления и влажная воздушная масса. Облачно с прояснениями. Ночью и утром в отдельных районах страны пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь), пишет сайт pogoda.by.

Днем без существенных осадков. Местами ожидается туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, при прояснениях до -8°С, максимальная днем -3..+3°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

25 января погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по крайнему северу страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы, распространяющейся с Балтийского моря. Облачно с прояснениями.

Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по крайнему северу страны пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. Местами ожидаются слабые туман и изморозь, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью 0..-7°С, при прояснениях до -10°С, максимальная днем -3..+2°С.

26 января погоду будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления, лишь по северу Беларуси скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Облачно с прояснениями.

Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу страны ожидается кратковременный снег, мокрый снег. Местами слабые туман и изморозь, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, при прояснениях до -10°С, максимальная днем -3..+2°С.

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