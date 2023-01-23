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Бюджет Мордора не выдерживает войны

  • Орест Сохар
  • 23.01.2023, 18:35
  • 2,004
Бюджет Мордора не выдерживает войны

С 5 февраля для Кремля начнется новый этап шоковой терапии.

Казначеи фюрера отчитались, что дефицит бюджета за 2022 год составил $48 млрд. Бункер ожидал — не более $19 млрд.

▪ «не-война», повлекшая рост расходов на треть;

▪ санкции, «ни на что не влияющие».

За 11 месяцев рашисты хвастались превышением доходов над расходами казны в $8 млрд, но в декабре дальше делать оптимизм не удалось. Причин несколько:

Европа ввела наконец нефтяное эмбарго, а коллективный Запад – ценовой потолок на российскую нефть. В результате средняя цена на орковский Urals упала практически вдвое — до $47 за баррель.

С 5 февраля для России начнется новый этап шоковой терапии – начнет действовать эмбарго на нефтепродукты, которое будет иметь еще более болезненный эффект, чем нефтяной бан.

Сегодня только «нефтяные» потери России ожидаются в объеме $102 млрд за 2023 год. Это четверть всего бюджета РФ.

Кто-то может подумать, что так и выглядит кризис. Но - «нет». Через некоторое время окажется, что это был оптимистический прогноз: после того, как казначеи фюрера наконец посчитают дыру федерального бюджета, увидят «живые» потери на энергетических рынках.

Вот так дефицит мозга приводит к дефициту финансов. Поэтому верховный бункер-командующий стремится так быстро наступать. Но наступить он способен только на грабли. В который раз...

Орест Сохар, t.me

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