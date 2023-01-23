Британия может поставить Украине ракеты для ударов по России 6 23.01.2023, 19:15

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Ракеты позволят противостоять регулярным обстрелам гражданской инфраструктуры.

Власти Великобритании могут предоставить Украине ракеты, которые будут способны достичь объектов на территории России, чтобы противостоять регулярным обстрелам гражданской инфраструктуры. Об этом говорится в ответе баронессы Голди, государственного министра в министерстве обороны (отвечает за связи ведомства с палатой лордов) на запрос одного из членов палаты.

«Есть ли у правительства планы поставок в Украину ракет, чьей дальности достаточно для уничтожения ракетных комплексов в России, обстреливающих украинскую гражданскую инфраструктуру?» — говорится в запросе.

Правительство регулярно анализирует поставки в Украину и «не исключает возможности предоставления боевых систем повышенной дальности для противодействия недавним массовым обстрелам гражданской инфраструктуры», ответила баронесса Голди.

Военная помощь оказывается Украине на условиях соблюдения международного гуманитарного права, в Киеве понимают, что вооружение предоставляется для защиты, добавила она.

Западные страны, прежде всего США, пока не предоставляют Украине ракетные системы дальнего радиуса действия, способные наносить удары по территории России, опасаясь эскалации конфликта. Вместе с тем с 10 октября Россия нанесла по Украине более 10 массированных ударов, в которых использовалось до сотни ракет, а также иранские дроны-камикадзе. В результате было уничтожено около 10% и повреждено 50% энергетических объектов, говорил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук. Многие города, включая Киев, на долгие часы оставались без света, отопления, воды.

14 января российская ракета попала в жилой дом в Днепре, в результате погибло 44 человека, около 80 было ранено. Украинские власти назвали это самой масштабной атакой на гражданскую инфраструктуру с начала войны.

По информации украинских военных, удар по многоэтажке был нанесен из «района Курской области» крылатой ракетой Х-22; с начала войны по Украине было выпущено более 210 ракет этого типа, отмечает Deutsche Welle. «У ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет», — говорилось в сообщении воздушного командования «Центр».

Х-22 «Буря» — сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета большой дальности (до 600 км), запускается с бомбардировщиков. Россия уже не один месяц использует боеприпасы не для тех целей, для которых они предназначены, например противокорабельные ракеты — для ударов по наземным объектам, указывают эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк и Джек Уотлинг. По их словам, противокорабельные ракеты предназначены для поражения большого куска металла и они оказались эффективны против энергетических объектов, а удары по гражданским получаются неприцельными, бессистемными, страдает мирное население. (Мэр Днепра Борис Филатов предположил, что целью попавшей в многоэтажку ракеты могла быть Приднепровская ТЭС.) Бомбардировщики часто выпускают ракеты с российской территории, опасаясь заходить на украинскую, отмечают Бронк и Уотлинг.

Также удары по украинским объектам наносятся с территории Крыма. Поэтому Майкл Маккол, глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, призвал свое правительство передать Украине баллистические ракеты ATACMS с радиусом поражения до 300 км. «Ошибочный страх эскалации» со стороны западных правительств только продлевает войну, украинцы же просят ATACMS для «освобождения собственной суверенной территории», заявил он.

Администрация президента США собирается предоставить Украине для ударов по Крыму артиллерийские системы GLSDB с дальностью поражения до 160 км, сообщило на прошлой неделе издание Politico.

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