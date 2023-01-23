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Доходы бюджета РФ от экспорта нефти рухнули на 60%

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  • 23.01.2023, 19:28
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Доходы бюджета РФ от экспорта нефти рухнули на 60%

Это произошло благодаря эмбарго ЕС и действию «потолка цен».

Река сырьевой ренты, текущая в направлении российского бюджета, продолжает мелеть.

Поступления в казну экспортных пошлин на нефть за неполных два месяца действия «потолка цен» и эмбарго Евросоюза рухнули на 60%, следует из подсчетов Bloomberg на основе данных Минфина РФ и статистики танкерных перевозок.

На неделе, завершившейся 20 января, бюджет собрал лишь 47 млн долларов нефтяных пошлин, хотя в ноябре и декабре это было около 120 млн долларов в неделю, а весной и летом суммы доходили до 150–160 млн.

Физический объем нефтяного экспорта по итогам недели составил 3 млн баррелей в сутки. Резкий всплеск предыдущей недели, когда танкеры вывозили из портов рекордные с апреля 3,8 млн баррелей в день, сошел на нет: объемы упали на 22% и вернулись к среднему значению последних месяцев.

В узкой группе стран — покупательниц российской нефти изменений не произошло: спрос на баррели из РФ по-прежнему предъявляют главным образом Индия и Китай, а из европейских стран закупки продолжает лишь Болгария, добившаяся исключений из эмбарго ЕС.

Турция, в 7 раз сократившая импорт нефти из России в декабре и январе, начала наращивать закупки: они составили 130 тысяч баррелей в сутки против 70 тысяч неделей ранее. Впрочем, до сентябрьских рекордов — 350-400 тысяч баррелей ежедневно — турецким импортерам еще далеко: от закупок Urals отказался крупнейший в стране НПЗ STAR, принадлежащий азербайджанской группе SOCAR.

Удерживать объемы экспорта российским нефтяникам удается ценой огромных скидок, и уговорить немногочисленных клиентов платить больше не получается.

По данным Reuters, в январе цена сорта Urals при отгрузке из Балтийских портов держалась на уровне 39-45 долларов за баррель. А некоторые партии в Азию нефтяники продавали себе в убыток — по ценам ниже полной себестоимости, рассказали агентству трейдеры.

В бюджет-2023 Минфин заложил падение нефтегазовых доходов на 24% — с 11,7 до 8,9 трлн рублей. Но в реальности ситуация может оказаться куда хуже: при текущих ценах Urals бюджет недоберет больше 2 трлн рублей, а его дефицит может приблизиться к 5 трлн, оценивает экономист банка «Центрокредит» Евгений Суворов.

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