В Солигорском районе под завалами нашли комбайны 2 23.01.2023, 20:15

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Фотофакт.

В половине сельхозорганизаций Минской области, которые проверили сотрудники Комитета госконтроля, зафиксировано нарушение условий хранения техники — в 19 из 28. Нарушения выявили в Вилейском, Борисовском, Червенском и Узденском районах, сообщает КГК.

Но больше всего контролеров поразила ситуация в хозяйстве «Белслуч» Солигорского района. Там все зерноуборочные комбайны длительное время находились под завалами обрушившейся крыши помещения. Руководство ничего не делало, пока не приехала проверка.

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