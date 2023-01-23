В Беларуси меняются подходы к направлению в ЛТП 6 23.01.2023, 20:44

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Кого теперь могут направить в лечебно-трудовые профилактории.

В Беларуси меняются подходы к направлению в ЛТП. Об этом в интервью БелТА сообщила член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике «палаты представителей» Светлана Одинцова.

Сообщается, что проект закона «Об изменении законов по вопросам принудительного лечения и медико-социальной реадаптации» на текущий момент готовится к рассмотрению в первом чтении. Предполагается, что депутаты в Овальном зале рассмотрят его на очередном заседании сессии.

Одинцова отметила, что, согласно данному законопроекту, был изменен контингент лиц, которых направляют в ЛТП. Теперь в лечебно-трудовые профилактории будут направляться граждане, которые в течение года два или более раз привлекались к административной ответственности за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянений. Кроме того, направляются и те, кому было вынесено предупреждение, но в течение года они снова привлекались к ответственности за административное правонарушение в состоянии алкогольного опьянения.

Вместе с тем, появляется и новая категория. Это граждане, которые были предупреждены о возможности направления в ЛТП, но все равно попали в учреждение здравоохранения с наркотическим или психотропным отравлением и им был подтвержден синдром зависимости.

«Депутат» отметила, что направлению в ЛТП не подлежат несовершеннолетние, беременные, пенсионеры, инвалиды I и II группы и граждане, у которых было выявлено заболевание, не позволяющее находится в ЛТП. Также нельзя направлять на принудительное лечение женщин, воспитывающих детей в возрасте до 1 года.

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