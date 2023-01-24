Стадо зубров остановило движение на трассе возле Воложина
- 24.01.2023, 0:41
Видеофакт.
Днем в понедельник движение на трассе М6 в окрестностях Воложина на некоторое время остановилось в обоих направлениях. Все из-за стада зубров: животные даже не вышли на проезжую часть, но выглядели так впечатляюще, что приковали внимание всех водителей и попали на видео.
На ролике видно, что движение в самом деле застопорилось: на обеих сторонах трассы М6 Минск — Гродно водители и пассажиры вышли из остановившихся машин и принялись снимать необыкновенное зрелище — большое стадо мирно пасущихся диких зубров, не обращающих особенного внимания на публику.
Надо полагать, задержка движения из-за стихийной пробки того стоила — в конце концов, не каждый день подобное увидишь прямо из окна автомобиля!