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В БГУИР могут отправить студентов учиться за границу: среди вариантов Туркменистан и Сирия

  • 24.01.2023, 5:19
В БГУИР могут отправить студентов учиться за границу: среди вариантов Туркменистан и Сирия

Поехать получать «айтишное» образование в Туркменистане или Сирии смогут только лучшие.

С 25 января по 15 февраля в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники принимают заявки на обучение за рубежом в следующем учебном году. Конкурс проводят в рамках реализации международных договоров Беларуси о сотрудничестве в сфере образования, пишет «Беларусь сегодня».

Официальное издание с гордостью перечисляет страны, в которые университет готов направить своих студентов для получения более высокой квалификации:

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан, Социалистическая Республика Вьетнам, Монголия, Республика Молдова, Сирийская Арабская Республика, Арабская Республика Египет.

При этом за счастливый билет нужно побороться, поехать получать «айтишное» образование в Туркменистане или Сирии смогут только лучшие:

«Принять участие могут обучающиеся БГУИР, имеющие высокие результаты обучения (средний балл успеваемости не ниже 7 баллов) и стремление работать в сфере ИКТ, не имеющие академических, финансовых задолженностей и дисциплинарных взысканий, а также соответствующие всем условиям, установленным программой», — поясняет пресс-служба университета.

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