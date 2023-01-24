В Кремле не могут остановить экономический коллапс 24.01.2023, 9:07

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Падение экономики гораздо больше, чем прогнозировали российские чиновники.

Ведение очень активных и затяжных боевых действий с мобилизацией населения, а также наложенные на Россию санкции продолжают уничтожать экономику страны-агрессора. Падение всех показателей по итогам 2022 года было гораздо больше, чем прогнозировали кремлевские чиновники.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, прогнозы работников Центробанка и министерства финансов России на 2023 год свидетельствуют о том, что Россию ожидают наиболее трудные времена с момента дефолта 1998 года. При этом улучшить ситуацию должностные лица никак не смогут, ведь единственное, на что они способны в условиях роста статей расходов и санкционного давления – задерживать полное схлопывание экономики.

Впрочем, безумная печать рублей и попытки российских властей удержать показатели хотя бы на прогнозируемом чиновниками уровне вообще никак не могут повлиять на смерть производственного сектора как такового, а на нем фактически и держится экономика.

Мораторий на банкротство спасли только отчеты

Согласно внутренним документам работников российского Минфина, в конце 2022 года каждый шестой бизнес оказался на грани банкротства. Уже в 2023 году эти показатели могут значительно ухудшиться, а работать прекратит примерно 20% предприятий производственного сектора экономики.

Целая волна корпоративных банкротств начала надвигаться на Россию еще в апреле прошлого года, когда цивилизованные страны запретили своим банкам предоставлять стране-агрессору кредиты и рефинансирование.

Через 9 месяцев после начала полномасштабной войны российские предприятия показали сальдированный финансовый результат почти в минус триллион рублей. Эти цифры демонстрируют, что заниматься бизнесом в России становится неприбыльно, а в какой-то момент даже крупные предприятия будут вынуждены прекращать работать себе в убыток.

Из-за невозможности зарабатывать более 60 тысяч российских предпринимателей стали неплатежеспособными, что повлекло за собой невыплату кредитов и задержки зарплат работникам.

Это фактически единственное, что спасло чиновников от констатации смерти российского бизнеса – запрет кабмина на банкротство, действовавший с 1 апреля до 1 октября 2022 года. Как только мораторий отменили, профильные ведомства сразу захлебнулись сообщениями о намерениях объявить себя неплатежеспособными. В основном это касалось среднего бизнеса, просто не потянувшего рецессию, торговую блокаду, уничтожение логистики и отключение банков от валютных расчетов.

Впрочем, поскольку официальное или фактическое банкротство того или иного предприятия не означает просто остановку его деятельности, а еще и влечет значительные потери доходов всех компаний, так или иначе привлеченных к бизнес-деятельности, в России начался невероятный рост задолженностей. Всего за 2022 год в стране-агрессоре юридические лица не смогли выплатить около 9 триллионов рублей. Половина этой суммы – долги перед поставщиками. Всего же по состоянию на январь 2023 года российские компании имеют просроченные обязательства на более 560 миллиардов «деревянных».

Все кормят Москву

Финансовый кризис, последствия которого Россия еще не смогла ощутить в полном объеме, уже полноценно опустился на бюджеты регионов страны-агрессора. В конце 2022 года из-за падения показателей местных бизнесов каждая из областей страны-агрессора недополучила триллионы самого главного налога, который платят организации от своей прибыли.

За год совокупные доходы регионов снизились не менее, чем на 8%. При этом более 60% всех доходов регионы отправляли в федеральный бюджет, хотя при этом им пришлось сокращать все свои расходы.

Однако поскольку в Кремле не собираются сбавлять давление на регионы и что-то менять в перераспределении финансов, уже к концу 2023-го вопрос выживания всех федеративных республик напрямую зависит исключительно от центра. Если Москва вдруг решит не помогать выжить населению условной Тывы, местным жителям не останется ничего, кроме как грызть бересту и охотиться на крыс для выживания.

Более того, в Минфине России отчитываются о том, что каждый второй российский регион будет тратить значительно больше, чем будет собирать налогов. Однако только у Московской и Ленинградской областей есть «денежные подушки» для того, чтобы не чувствовать ухудшения жизни.

Поэтому фактически вся Россия в наиболее экономически тяжелом году будет работать исключительно на нужды Москвы, а в Кремле при этом будут заниматься только решением своих военно-политических проблем. Ведь Путину не терпится уничтожить Украину, проводить мобилизацию, бомбить жилые кварталы и «кормить» население невероятными порциями пропаганды.

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