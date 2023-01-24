Bloomberg: США посылают Китаю сигнал 24.01.2023, 9:32

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Вашингтон предупредил Китай о возможных последствиях.

США предъявили правительству Китая доказательства того, что ряд государственных компаний оказывают поддержку военным усилиям России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По информации агентства, речь идет о не летальной военной помощи и экономической поддержки, которая не предполагает массового обхода санкций.

Какие именно доказательства были предъявлены китайской стороне, не сообщается. Официальные лица США предупредили китайских партнеров о возможных последствиях. Представители китайских и американских властей не стали комментировать сведения, полученные Bloomberg.

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