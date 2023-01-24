«Ждите хороших новостей»: ВСУ вплотную приблизились к Кременной 24.01.2023, 11:30

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Бои идут на окраинах города.

ВСУ постепенно продвигаются в сторону оккупированной Кременной, при этом оккупанты пытаются остановить украинских защитников, привлекая свой резерв. Однако успехи ВСУ на этом направлении признали не только в Украине, но и США, пишет «Диалог».

Накануне глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в прямом эфире национального телемарафона заявил, что МО РФ бросает в бой на минные поля бывших заключенных.

Со слов Гайдая, самая сложная обстановка на этом участке фронта в районе Лисичанска под Белогоровкой, которую оккупанты атакуют каждый день.

Враг сконцентрировал в районе Сватово — Кременной много военной техники и еще больше живой силы. Более того, большая часть территории заминирована, что замедляет продвижение ВСУ. При этом украинские защитники продолжают сохранять огневой контроль трассы Сватово — Кременная.

Со слов Гайдая, в самое ближайшее время стоит ожидать очень хорошие новости с Луганщины.

Враг оккупировал Кременную еще в апреле 2022 года. Журналист Пентагона Джек Детч подтвердил очень тяжелые бои на этом участке фронта. На своей странице в Twitter он написал, что есть небольшие успехи ВСУ на этом направлении.

А военный журналист Чак Пфаррер утверждает, что 23 января ВСУ находятся на западной окраине Кременной, в районе школы-интерната и лесопилки.

Ранее сайт Charter97.org писал, что оккупанты начали бежать из Луганска.

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