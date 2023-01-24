Войско взбунтовалось: затевая мобилизацию Путин забыл о последствиях 24.01.2023, 11:31

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Мобилизация в РФ привела к процессам, которые никто не ждал.

В России снова активизируются мобилизационные процессы. Одновременно расширяются категории граждан, которые могут быть направлены на войну с Украиной. Среди прочего правительство РФ отказалось бронировать IT-специалистов и намерено привлекать их на службу в общем порядке. Хотя, по заявлению, заместителя председателя комитета госдумы РФ по информационным технологиям, информационной политике и связи Евгения Попова, именно таких специалистов катастрофически не хватает в России. Кроме того, предлагается мобилизовать трудовых мигрантов, получивших российское гражданство в течение последних 10 лет, пишет журналист «Апострофа» Денис Попович.

Расширение категорий призывников, с учетом заявленного на декабрьской коллегии минобороны РФ увеличения численности российской армии до 1,5 миллиона, говорит о том, что новый этап мобилизации будет масштабнее первого. По имеющейся информации, общее количество граждан, которых планируется мобилизовать в ближайшее время достигнет 500 тысяч, тогда как на первом этапе их было 300 тысяч.

При этом президент Владимир Путин, похоже, не опасается масштабных социальных потрясений. Предыдущий раунд мобилизации, который, несмотря на отдельные беспорядки в Дагестане, прошел относительно гладко, дал понять Путину, что у него есть люди, которых он может бросать в бой десятками тысяч, не считаясь с потерями. Однако есть еще одна опасность, которую в российском командовании пока не учитывают.

Террорист Игорь Гиркин (Стрелков), вернувшись с недолгой «командировки» на фронт, рассказал о низком морально-психологическом состоянии российских войск и о том, что солдаты не понимают, с какой целью они вообще воюют в Украине. Особенно такие настроения сильны среди «мобиков2. Несмотря на убежденность кремлевской верхушки в том, что люди готовы безропотно погибать, на местах дела обстоят несколько иначе.

Так в России стремительно распространяется эпидемия бунтов мобилизованных. В частности, новобранцы «бузили» в Самарской, Ярославской и Липецкой областях. Причиной отсутствия патриотизма среди мобилизованных в Самаре понятна – до сих пор у всех на слуху история в Макеевке, когда украинские HIMARS накрыли здание местного ПТУ, в котором размещалась база мобилизованных. При этом личный состав как раз собрался послушать новогоднее обращение Путина. В результате ракетного удара много людей погибли. Похороны в России продолжались три дня.

Но были и другие показательные эпизоды. Так 13 января состав из 4-х вагонов (около 200 солдат) остановился на станции Улусарка (Липецкая область). По пути военнослужащие чуть не получили обморожение, так как поезд не отапливался. Военнослужащие из-за этого устроили бунт, они потребовали уголь и воду для запуска котла в составе. Для их усмирения вызвали полицейских.

А в Ярославле, в местном училище противовоздушной обороны, мобилизованные устроили бунт, отказавшись выйти на завтрак и на обучение. Причиной протеста стали недополучение гуманитарной помощи, а также низкое качество боевых тренировок.

Среди тех, кто уже попал на позиции царит обреченность. Плохо экипированные солдаты мерзнут в окопах и в пунктах временной дислокации, а поэтому вынуждены согреваться спиртным. Все это приводит к печальным результатам. К примеру, в Старобельске, на оккупированной части Луганской области 20 военнослужащих российской армии отравились некачественной водкой. Погружение в бутылку поясняется не только холодной погодой и особенностями русского менталитета. Когда человек находится в безнадежной ситуации, негатив проще всего утопить именно в алкоголе.

Увеличение количества мобилизованных до 500 тыс. человек лишь усилит логистические трудности российской армии, которая не справляется с обеспечением 300 тыс. «мобиков». Голодных, обмороженных станет еще больше, а значит станет больше пьянства и бунтов. Меньше станет лишь дисциплины и понимания того, зачем вообще нужно погибать на просторах Украины. Хотя в этом есть и очевидный плюс. Распад российской армии и нежелание россиян идти воевать – самый бескровный способ прекратить эту бессмысленную и преступную войну.

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