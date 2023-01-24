На Херсонщине топ-офицеры РФ собрались на обед, но по ним ударил HIMARS 18 24.01.2023, 11:47

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Ликвидировано более 20 высокопоставленных оккупантов.

Украинский Юг превращается для российских захватчиков в настоящий ад. В Олешках Херсонской области 23 января был прилет в кафе «Эдем» возле Антоновского моста, которое облюбовали офицеры армии РФ.

О свежих ударах по путинским солдатам рассказал украинский военкор Андрей Цаплиенко в Тelegram.

Оккупанты пытались пообедать тайно и ловко, чтобы украинские разведчики не успели сориентироваться и навести HIMARS, но украинцы оказались ловчее.

По стечению обстоятельств, во время офицерского обеда был прилет по цели примерно в километре от «Эдема». Украинские разведчики в Олешках считали, что российские офицеры убегут, но те продолжили свой последний обед, пока не дождались, когда прилетело непосредственно по ним.

«Российский офицерский корпус сократился на два десятка владельцев погон. Еще столько же, а может, и больше, отправлены в больницы», - добавляет Цаплиенко.

Точное количество «200-х» и «300-х» захватчиков пока неизвестно, однако интенсивное движение скорых, пожарных и военных автомобилей указывает, что удар был достаточно результативным.

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