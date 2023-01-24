Как изменилась работа рынков и магазинов в Беларуси с 22 января 2 24.01.2023, 12:23

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Фото: bymedia

Расширен список товаров, которые запрещены к продаже на рынках.

В воскресенье, 22 января, по решению «совмина» в работе белорусских рынков, магазинов и точек общепита произошли определенные изменения.

Вопросы к товарам без упаковки

В Беларуси есть перечень товаров, запрещенных к продаже на рынках. И принят он достаточно давно.

В «черном» списке насчитывается более 40 пунктов. «Совмин» включил туда самые разные товары, причем и продовольственные, и непродовольственные.

Например, алкоголь, уксус, «краснокнижных» животных и растений, армейское снаряжение, белье со штампом учреждений, драгметаллы, шкуры зверей без маркировки изготовителей, эротическую продукцию.

С 22 января «совмин» добавил в запрещенный список еще несколько позиций: творог и творожные изделия, масло из коровьего молока и маргариновую продукцию.

Эти товары нельзя продавать на рынках, если изготовитель не расфасовал их в упаковку.

Исключение сделано только для продукции от фермерских хозяйств и граждан, которые ее произвели.

Особое внимание – к выкладке алкоголя

Изменения затронули и работу магазинов. Так, с 22 января «совмин» решил запретить продавцам выкладывать алкогольные напитки на кассах и стеллажах возле касс.

Запрет не будет действовать в отношении некоторых магазинов. Это фирменные магазины по продаже алкоголя, магазины duty-free, магазины и павильоны площадью от 400 и меньше квадратных метров, сельских магазинов, автомагазинов, объектов общепита.

Также есть новшество, которое касается выкладки товаров с лукашистской символикой. Такие товары с 22 января должны визуально отделяться в магазинах от другой продукции.

Еще одно изменение касается работы автомагазинов. Продавец автолавки обязан создать условия для того, чтобы покупатели могли упаковать купленные у него товары или упаковать их своими руками.

Сведения в меню могут варьироваться

Организациям общепита «совмин» тоже ввел обязательное требование – оно касается информации в меню.

Ресторанам, кафе и барам с 22 января необходимо давать в меню сведения в том числе о наименовании продукции, ее количестве или порции, цене за единицу, стране происхождения товаров.

А при продаже алкоголя в меню или винной карте следует указывать, наряду с другими сведениями, емкость потребительской упаковки, объем и цену порции.

По желанию владельцев и продавцов в меню точек общепита может даваться и другая информация – не только насчет еды, но и алкоголя.

Таким образом, единого стандарта в части меню, как и раньше, в Беларуси не будет.

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