Ученые обнаружили цветок, которому почти 40 миллионов лет 24.01.2023, 13:29

Такие окаменелости являются ключом к реконструкции древних экосистем.

Самый большой известный окаменелый цветок, заключенный в янтарь, возраст которого составляет почти 40 миллионов лет, снова был обнаружен в Балтийском регионе Северной Европы, пишет lenta.ua.

Исследователи повторно изучили редкую окаменелость янтаря, которая впервые была идентифицирована как собственность аптекаря по имени Ковалевский в 1872 году на территории нынешнего российского города Калининграда.

По словам Евы-Марии Садовски, научного сотрудника берлинского Музея естествознания и автора нового исследования, поразительная окаменелость почти забыта в коллекции Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR).

Этот рыжевато-коричневый цветок, который выглядит так, будто его только что вырвали из букета, является самым большим цветком, когда-либо найденным в янтаре, сообщила команда в новом исследовании, опубликованном в Scientific Reports. Цветок настолько хорошо сохранился, что исследователи смогли идентифицировать его цветочные потомки, проживающие в настоящее время на другом континенте.

В 1872 году ученые идентифицировали окаменелость цветка как вымершее вечнозеленое растение под названием Stewartia Kowalewski. В настоящее время исследователи повторно изучили образец и определили, что это был случай ошибочной идентификации. Они обнаружили, что цветок происходит из совершенно другого рода: Symplocos, цветущего вида, который сегодня растет на юго-востоке Китая и Японии. Поэтому они предложили новое название окаменелости — Symplocos Kowalewski. Первое упоминание о древнем симплокосе, сохранившемся в балтийском янтаре.

Окаменевший цветок диаметром 28 миллиметров (1,1 дюйма) может показаться не особенно большим. Но он примерно в три раза больше, чем большинство других цветов, консервированных из янтаря , и больше, чем почти половина всех других изделий из балтийского янтаря.

Образец, хранящийся в Федеральном институте наук о Земле и природных ресурсов в Берлине, был найден в янтарном месторождении в Калининграде и впервые был описан в конце 19 века. По словам доктора Садовски, более ранние исследования показали, что янтарь из этого региона относится к эпохе позднего эоцена, примерно между 33,9 миллионами и 38 миллионами лет назад, что позволяет предположить, что этот образец также происходит из позднего эоцена.

По словам доктора Садовски, окаменелости, подобные описанным в новом исследовании, являются ключом к реконструкции древних экосистем.

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